Biga'da Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Düzenlenecek

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, ilçenin ekonomiye değer katan firmalarını ödüllendirileceği "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ni, 23 Ocak'ta gerçekleştireceklerini bildirdi.

Doğan, gazetecilere, Biga Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın onur konuğu olarak katılacağını söyledi.

Tören kapsamında 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri ile İSO 500 sıralamasında yer alan firmaların, 30 yılını dolduran oda üyelerinin, istihdama yüksek katkı sağlayan ve ihracat yapan firmaların ödüllendirileceğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Odamız 50 yaşında ve kurumsallık anlamında bölgemizde örnek gösterilen bir konumda. Biga'mız ise 100 yıllık bir ilçe. Tarihi, ekonomisi, coğrafi ve doğal güzellikleri ile üretim kapasitesi açısından çok önemli bir konumda yer alan ilçemizin geleceğe hazırlanması noktasında hepimize büyük görevler düşüyor. Bizim ikinci yüzyıl hedefimiz bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızı olmak. Bu yüzden Biga'mızın ikinci yüzyılını planlamak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Biga'mızın ikinci yüzyıl vizyonuna katkı sağlayan değerli firmalarımızı ödüllendireceğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenimize tüm üyelerimizi davet ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, kamu idarecilerimiz, yerel yönetimlerimiz, kısacası tüm Bigalılar törenimize davetlidir. Bu tören birlik ve beraberliğimizin simgesi bir tören olacaktır."