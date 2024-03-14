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Benzine ve Motorine Büyük Zam

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Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zamlanacak. İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 43 liraya, motorinin ise 42 liraya yükselecek. Bu geceden sonra ortalama kapasiteye sahip bir benzin deposunun dolum maliyeti yaklaşık 85 lira artacak. Motorin deposu ise 61 lira daha pahalıya dolacak.

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zamlanacak.

Cuma günü benzin ve motorinin litre fiyatları artacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 43 liraya, motorinin ise 42 liraya yükselecek.

Bu geceden sonra ortalama kapasiteye sahip bir benzin deposunun dolum maliyeti yaklaşık 85 lira artacak. Motorin deposu ise 61 lira daha pahalıya dolacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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