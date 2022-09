Belediye kurdu, neredeyse tüm beldenin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır Belde Belediyesi, nerdeyse tüm ilçenin elektrik ihtiyacını kurduğu güneş panellerinden karşılıyor.

Yenilenebilir kaynaklarla kendi enerjisini üretmeyi hedefleyen Gürçayır Belde Belediyesi, örnek bir çalışmaya imza attı. Bu çerçevede İki yıl önce Gürçayır Beldesi'nin Yeni Mahallesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumuna gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerine 250 kilowatt (KW) güce sahip kurulan santral son zamanlarda Belediyenin bütçesine aylık ortalama 150 bin TL kazanç sağlarken neredeyse tüm beldenin elektrik ihtiyacını da karşılıyor.

"Ortalama 150 bin TL kazanç elde ettik"

Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, kullanıma başladığı günden itibaren GES projesinin yaklaşık 2 yıldır belediye bütçesine katkı sağladığını belirterek, "Gürçayır Belediyesi olarak elimizdeki hazır arazilerde değerlendirerek öncelikle içerisinde bulunduğumuz bu alanı hayata geçirdik. Yaklaşık 2 yıldır üretim halinde belediye bütçemize katkı sağlıyor. O günkü rakamlarla bir milyon 870 bin TL'ye ihale etmiş olduğumuz bu proje 250 KW gücüne sahip olması ve aylık bazında ise ortalama 150 bin TL kazanç elde ettik" dedi.

"GES her ay kendi taksitini ödüyor"

Başkan Toy, GES'in her ay kendi taksitini de ödediğini söyleyerek, " Biliyorsunuz ki belediyemizin daimi olan bir geliri yoktur. 2020 yılında sunmuş olduğumuz elektrik santrali projesi onaylandı. İller bankasından aldığımız destekle birlikte proje maliyeti 1 Milyon 780 Bin TL tuttu. Kurulumu tamamlanan GES ise her ay kendi taksitini ödüyor. Kalanı ile de belediyemizin ihtiyacını ve beldemizin çevre düzenlemesini yapmamıza imkan sağlıyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi