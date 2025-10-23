Belçika Başbakanı De Wever: Rus Varlıklarıyla İlgili Riskler Paylaşılmalı

Belçika Başbakanı Bart de Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini söyledi.

De Wever, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne girişinde basına açıklama yaptı.

Zirvede Rusya'nın hareketsizleştirilmiş varlıkları konusunda yapılacak tartışmayı dört gözle beklediğini belirten de Wever, "Dondurulmuş varlıklar ile bir ülkenin egemen varlıkları arasında büyük fark var. Ortada, Ukrayna'ya verilmek üzere bunlara el konulması fikri var. Bu fikrin hukuki dayanağını görmek istiyorum." dedi.

De Wever, "İkinci Dünya Savaşı sırasında bile hareketsiz varlıklara hiç dokunulmadı. Bu yüzden bu çok önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Rusya'nın varlıklarına yönelik bir adım atılması konusunda bazı talepleri olduğunu belirten de Wever, "Çok büyük bir risk var. Bu nedenle riskin tamamen paylaşılmasını istiyorum. Çok büyük tazminat talepleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunu istiyorsak, bunu hep birlikte yapmalıyız. Paranın geri ödenmesi gerekirse bütün üye ülkelerin katkıda bulunacağına dair garantiler istiyoruz." diye konuştu.

"Harekete geçeceksek bunu hep birlikte yapmalıyız, Avrupa dayanışması böyle olur"

De Wever, sorumluluğun sadece Belçika'ya yüklenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Rus varlıklarını bloke eden her ülkenin bizimle birlikte hareket etmesini talep ediyoruz. Çünkü mevcut durumda bunu yapan tek ülkeyiz." dedi.

Belçika'daki Euroclear'ın Ukrayna'ya Rus varlıklarının gelirlerini sunan tek finans kuruluşu olduğuna dikkati çeken de Wever, "Bu konuda her zaman sessiz kalan diğer ülkelerde de büyük miktarda Rus parası olduğunu biliyoruz. Harekete geçeceksek bunu hep birlikte yapmalıyız. Avrupa dayanışması böyle olur." ifadesini kullandı.

De Wever, Belçika'nın taleplerinin makul olduğunu ve karşılanması halinde ilerleme sağlanabileceğini, aksi takdirde bu kararı durdurmak için Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde siyasi ve yasal olarak elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

"Bunun ters tepmemesine dikkat etmeliyiz"

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Rus varlıkları konusunda atılacak bir adıma Rusya'nın sert tepki göstereceğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Üye ülkeler, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in parasını alırlarsa, onun da bizim paramızı alacağını anlamalılar. Bu durumda Rusya'daki Avrupa menşeli şirketlere el konulacak. Rusya'da bulunan Batı'nın parasına da el konulacak. Belki de Rusya'ya dost diğer ülkeler de aynısını yapacak. Bu yüzden bunun ters tepmemesine dikkat etmeliyiz."

De Wever, kararın yasal dayanağı konusunda şeffaf olunması gerektiğini belirterek, "Henüz yasal dayanağı görmedim. Bu kararın dayandığı antlaşmayı veya uluslararası hukuku bana sunmadılar. Ayrıca diğer ülkelerdeki Rusların bütün dondurulmuş paraları konusunda şeffaflık gerekiyor." dedi.

AB Liderler Zirvesi'nde "tazminat kredisi" fikri ele alınacak

AB Liderler Zirvesi'nde, Rusya'nın varlıklarından Ukrayna'ya sağlanması söz konusu olacak "tazminat kredisi" fikri de değerlendirecek.

Liderlerin, AB Komisyonuna, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak krediyi finanse etmek için kullanılmasına ilişkin yasal düzenleme teklifi hazırlama talimatı vermesi bekleniyor.

Savaşın başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını hareketsizleştirdi. AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna bu krediyi, sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödeyecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), daha önce Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı. ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının avrodan çıkabileceğine işaret eden ECB, avro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.