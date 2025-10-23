Haberler

Belçika Başbakanı De Wever: Rus Varlıklarıyla İlgili Riskler Paylaşılmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Başbakanı Bart de Wever, AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak Rus varlıklarının kullanılması fikrinin hukuki dayanağı konusunda endişelerini dile getirdi. De Wever, risklerin tüm üye ülkelerce paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini söyledi.

De Wever, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne girişinde basına açıklama yaptı.

Zirvede Rusya'nın hareketsizleştirilmiş varlıkları konusunda yapılacak tartışmayı dört gözle beklediğini belirten de Wever, "Dondurulmuş varlıklar ile bir ülkenin egemen varlıkları arasında büyük fark var. Ortada, Ukrayna'ya verilmek üzere bunlara el konulması fikri var. Bu fikrin hukuki dayanağını görmek istiyorum." dedi.

De Wever, "İkinci Dünya Savaşı sırasında bile hareketsiz varlıklara hiç dokunulmadı. Bu yüzden bu çok önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Rusya'nın varlıklarına yönelik bir adım atılması konusunda bazı talepleri olduğunu belirten de Wever, "Çok büyük bir risk var. Bu nedenle riskin tamamen paylaşılmasını istiyorum. Çok büyük tazminat talepleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunu istiyorsak, bunu hep birlikte yapmalıyız. Paranın geri ödenmesi gerekirse bütün üye ülkelerin katkıda bulunacağına dair garantiler istiyoruz." diye konuştu.

"Harekete geçeceksek bunu hep birlikte yapmalıyız, Avrupa dayanışması böyle olur"

De Wever, sorumluluğun sadece Belçika'ya yüklenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Rus varlıklarını bloke eden her ülkenin bizimle birlikte hareket etmesini talep ediyoruz. Çünkü mevcut durumda bunu yapan tek ülkeyiz." dedi.

Belçika'daki Euroclear'ın Ukrayna'ya Rus varlıklarının gelirlerini sunan tek finans kuruluşu olduğuna dikkati çeken de Wever, "Bu konuda her zaman sessiz kalan diğer ülkelerde de büyük miktarda Rus parası olduğunu biliyoruz. Harekete geçeceksek bunu hep birlikte yapmalıyız. Avrupa dayanışması böyle olur." ifadesini kullandı.

De Wever, Belçika'nın taleplerinin makul olduğunu ve karşılanması halinde ilerleme sağlanabileceğini, aksi takdirde bu kararı durdurmak için Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde siyasi ve yasal olarak elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

"Bunun ters tepmemesine dikkat etmeliyiz"

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Rus varlıkları konusunda atılacak bir adıma Rusya'nın sert tepki göstereceğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Üye ülkeler, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in parasını alırlarsa, onun da bizim paramızı alacağını anlamalılar. Bu durumda Rusya'daki Avrupa menşeli şirketlere el konulacak. Rusya'da bulunan Batı'nın parasına da el konulacak. Belki de Rusya'ya dost diğer ülkeler de aynısını yapacak. Bu yüzden bunun ters tepmemesine dikkat etmeliyiz."

De Wever, kararın yasal dayanağı konusunda şeffaf olunması gerektiğini belirterek, "Henüz yasal dayanağı görmedim. Bu kararın dayandığı antlaşmayı veya uluslararası hukuku bana sunmadılar. Ayrıca diğer ülkelerdeki Rusların bütün dondurulmuş paraları konusunda şeffaflık gerekiyor." dedi.

AB Liderler Zirvesi'nde "tazminat kredisi" fikri ele alınacak

AB Liderler Zirvesi'nde, Rusya'nın varlıklarından Ukrayna'ya sağlanması söz konusu olacak "tazminat kredisi" fikri de değerlendirecek.

Liderlerin, AB Komisyonuna, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak krediyi finanse etmek için kullanılmasına ilişkin yasal düzenleme teklifi hazırlama talimatı vermesi bekleniyor.

Savaşın başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını hareketsizleştirdi. AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna bu krediyi, sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödeyecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), daha önce Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı. ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının avrodan çıkabileceğine işaret eden ECB, avro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.