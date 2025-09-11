BEBKA'dan Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Eğitimi" 10 Eylül 2025 Çarşamba günü BEBKA Bursa Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, organize sanayi bölgesi yetkilileri, üniversite mensupları ve sanayi firmalarının sürdürülebilirlik ile temiz üretim birimlerinden temsilcilerin katıldığı programa ilgi yoğun olarak gerçekleşti. Katılımcıların büyük bir bölümünü bölgedeki firmaların temsilcileri oluşturdu.

Programın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bursa, sanayi üretiminde ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Ancak aynı zamanda, iklim değişikliğinin ve kuraklığın etkilerini en yakından hisseden illerden biri olma özelliği taşımaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 2025 yılı ilk 6 aylık meteorolojik kuraklık haritasına göre, Normalin Yüzdesi İndeksi (PNI) metodu kullanılarak yapılan çalışmalarda Bursa ve çevresi şiddetli kuraklık çektiği görülmektedir. Türkiye'nin güncel kuraklık haritaları bize gösteriyor ki; özellikle su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı, sanayi yatırımlarımızın devamlılığı için hayati önemdedir. İşte bu nedenle, bugün başlattığımız eğitimler yalnızca üretim süreçlerimizi geliştirmeyi değil, geleceğe dair bakış açımızı da kökten dönüştürmeyi hedeflemektedir."

Ardından söz alan Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, yeşil dönüşümün artık ertelenemez bir gündem olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "İşletmelerimizin sürdürülebilir üretim modellerine yönelmesi, sadece çevresel sorumluluk değil aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur. Bu programı SANTEK (Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu)'in bir bileşeni olarak tasarladık ve bir pilot uygulama olarak hayata geçiriyoruz. Bu tür eğitimlerle firmalarımızın hem maliyetlerini azaltacak hem de küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelecek bilgi ve becerilerle donatılmasını hedefliyoruz. Katılım gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Eğitim programında Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan kaynak verimliliği araçlarına, ürün ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarından SKDM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması)'nin kapsamına kadar birçok konuya değinildi. Günün sonunda katılımcılara yeşil dönüşüm destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, eğitim sayesinde hem temiz üretim etütleri konusunda pratik bilgiler edindi hem de sanayide sürdürülebilir dönüşüm için uygulanabilecek güncel araçlarla tanışma fırsatı buldu. Eğitimlerin ikinci kısmı ise Ekim ayında gerçekleştirilecek. Bu aşamada, sınırlı sayıda katılımcıyla firma özelinde doğrudan kaynak verimliliği uygulamaları yapılacak. - BURSA