Bayraktar TB2'nin Motor Kam Milleri Yerli Üretimle Gerçekleştirildi

Yerli ve milli üretim olan Bayraktar TB2, Dünya'da savunma sanayisinde ülkemizin gururu oldu. TB2'nin tamamen yerli olan motorunun kam milleri, alanında dünya devi olan ESTAŞ tarafından üretildi.

Dünya'nın ünlü otomobil markalarına kam mili üreten, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan ESTAŞ, dünyada savunma sanayisi alanında adından söz ettiren Bayraktar TB2'nin motorlarında ki kam millerini üretti.

İstihbarat, gözetleme ve keşif ve silahlı saldırı görevleri yürütebilen, orta irtifa uzun dayanıklı, taktik insansız hava aracı olan Bayraktar TB2, kısa ürede dünyada adından söz ettirdi. Türkiye ise TB2'lerin tamamen yerli ve milli olan motorlarındaki kam millerinin Sivas'ta üretildiğini BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı ile öğrendi. Bayraktan paylaşımında İHA'da kullanılan TM100 motorunun tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden bahsederek ESTAŞ ve motor için parça üreten diğer yerli sanayi kuruluşlarına teşekkür etti.

"Bu projenin bir parçası olmak bizi çok mutlu etti"

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, "Havada gözümüz kulağımız olan dronlar bizler için çok önemlidir. Bu dronlar için yerli ve milli olarak geliştirilen motorlara eksantrik mili üretmekteyiz. ESTAŞ havacılık sektörüne yönelik kompozit ürünleri de üretiyor. Göz bebeği kurumlarımız olan TUSAŞ ve sayın Haluk Bayraktar'ın içinde bulunduğu TB2'nin üretimleri olan kurumlar var. Burada uzun zamandır konuşulan ve insanlar tarafından sorgulanan hatta tenkit edilen konulardan bir tanesi, özgün motorun yapılıp yapılmadığıdır. TM-100 motoru bugün TB-2 dronlarımızda özgün ve yerli bir motor olarak dizaynından bütün işlemlerine kadar çok büyük emekler vererek gerçekleştirildi. Bizde bunun bir parçası olduk. Bunun başka bir yönü de sayın Haluk Bayraktar'ın bir sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda bizden bahsetmesi bizleri çok mutlu etti. Anadolu'da bunlar çok değerli konulardır" dedi.

"Bizim için iftihar kaynağı"

Mavuş, TB2 için kam mili üretmenin kendileri için iftihar kaynağı olduğunu ifade edip, "Dışa bağımlı olmadan bu üretimde katkımızın olması bizi çok memnun etti. ESTAŞ hem TUSAŞ'IN PD170 T'nin ürettiği dizel motorunda hem de Bayraktar motoru olan TM-100 içerisinde yer alması bizim için çok büyük bir iftihar kaynağıdır. Bu teknolojiler hem iç hem dış düşmanları alt etmeye yeterlidir. Teknoloji alanında yapılan bu hamleler hiç aklımızda olmayan boyutlara geçti. Bundan 15 yıl önce hiçbir zaman bir hava aracında bizim de parçalarımızın olacağını hayal edemezdik. Bu çalışmalar bizi gururlandırıyor ve bizim için motivasyon kaynağı oluyor. Savunma sanayi Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Bulunduğu yer olarak Türkiye barış ve bir istikrar ülkesi olarak yer alıyor. Ülkenin ve devlet büyüklerinin üzerindeki yükler çok fazla. Bunu bir nebze olsun teknoloji ile destekleyen bu firmamıza müteşekkirim. Bizleri de bu sayede bunun bir parçası olarak projelerine almaları ise bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - SİVAS