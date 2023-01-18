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Milyonlarca dolarlık sözleşme imzalandı! Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 alıyor

Ekonomi Haberleri

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik 370 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Böylece Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına imza attı. Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

Milyonlarca dolarlık sözleşme imzalandı! Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 alıyor

AMERİKA, AVRUPA VE ÇİN'DEN ÖNEMLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

Milyonlarca dolarlık sözleşme imzalandı! Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 alıyor

GELİRLERİNİN YÜZDE 75'İ İHRACATTAN

Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.

Milyonlarca dolarlık sözleşme imzalandı! Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 alıyor

Kaynak: AA / Ekonomi

İhracat Kuveyt SİHA Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

zübükzade:

Bu proje Türkiyenin değil Baykar ın projessidir gelirde Baykar'a aittir ülkedeki deperli fabrikaları sat ttoprakları sat adaları kaptır iha siha satıyoruz diye eydan oku se Türkiye depşl Baykar satıyor gerccşi zeka ıortalamamışda fena depil :)

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Selim Güler:

Bekir kardes sen neyin kafasini yasiyorsun?Hee bu iktirdar herseyi yapacak cefasini cekecek sonra muhalefet partisinden biri üstüne cöreklenecek.Bunlar zaten söylüyorlar hepsini kapatacsklar millete üc bes kurus dagitacaklar göz boymasi fakat kaybeden maalesef türkiye olacak.Bunlaranliyacsgin Türkiyeyi geriye götürecekler.

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Med Cezir:

Ülkede toprak kalmadı bunların yapılması ne kadar mantıklı olsada bundan 5 yıl sonra Toprak kalmıyacak elimizde

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