Baydöner Restoran Zinciri Halka Arz Edilecek

Türkiye'nin restoran zincirlerinden Baydöner, "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yoluyla halka arz edilecek. Şirketin 18 milyon TL nominal değerli 18 milyon adet B grubu payın halka arzına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığındaki borsada satış tarih 15-16 Ağustos, sabit fiyat ise 21 TL olarak belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre, 2007'deki kuruluşundan bu yana Baydöner, Bursa İshakbey ve PidebyPide markaları ile birlikte toplamda 159 restorana ulaşarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zinciri şirketlerinden biri haline geldi.

Baydöner Restoranları AŞ, "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle halka arz edilecek. Şirketin 18 milyon TL nominal değerli 18 milyon adet B grubu payın halka arzına ilişkin izahname SPK tarafından onaylandı. Halk Yatırım Menkul Değerleri AŞ'nin aracılık edeceği halka arz tarihi 15-16 Ağustos 2023 saat 10.30-13.00, sabit fiyatı ise 21 TL olarak belirlendi.

Halka arzda pay satın almak isteyen yatırımcıların satış süresi zarfında Borsa İstanbul AŞ'de işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuru yapmaları gerekiyor.

ELDE EDİLECEK GELİR ŞİRKETİN YATIRIM FAALİYETLERİNİ BÜYÜTME VE YATIRIMLARIN FİNANSMANI İÇİN KULLANILACAK

Şirketten gelen açıklamaya göre, halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon, ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme ve yeni yatırımların finansmanı için kullanılacak. Elde edilecek gelirin yüzde 25-35'lik kısmı restoranların ihtiyaç duyduğu kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesine, yüzde 35-45 oranındaki kısmın işletme sermayesi finansmanına, yüzde 15-20'lik fon tutarının finansal borçların geri ödenmesine, yüzde 15-30'luk fon tutarının ise şirketin büyüme finansmanına ayrılması planlanıyor.

Kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin kurulması için İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 10 bin 710 metrekare arsa alımı gerçekleştiren Baydöner; kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisine ilişkin mezbahacılık, etin işlenmesi ve saklanması konulu, 85 milyon 907 bin 394 TL tutarında 535970 sayılı, 27 Nisan 2022 tarihli yatırım teşvik belgesi aldı. Şirket kuracağı bu tesiste restoranlarında kullandığı et ürünleri ve tereyağını üretecek. Tesisin projelendirme ve ruhsatlandırma çalışmalarına başlayan kuruluş, yatırımı 2023 yıl sonunda tamamlayıp üretime başlamayı planlıyor.

MART SONU İTİBARİYLE BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 87 BÜYÜDÜ

Türkiye'nin bilinirliği en yüksek döner restoran zincirlerinden biri olan Baydöner; Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerini yıllardır aynı lezzet ve kalite anlayışıyla konforlu restoranlarında sunuyor. 2021 yılında pandemi sınırlamalarının 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile kaldırılmasıyla birlikte faaliyetlerini tam kapasiteye yükselten Baydöner, 2021 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 78 oranında artarak 278 milyon 900 bin 205 TL'ye yükseltti. 2022 yılında net satış gelirini yüzde 198 artışla 830 milyon 644 bin 508 TL'ye çıkaran şirketin net karında ise yüzde 29 yükseliş kaydedildi. Şirket, 2022 mart sonu 152 milyon 031 bin 886 TL, 2023 mart sonu 284 milyon 641 bin 47 TL net satış gelirine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında büyüdü.