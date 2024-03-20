Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Şubat Ayında 17 Bin 539 Oldu

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 17 bin 539 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 17 bin 539 oldu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,7'sini motosiklet, %39,7'sini otomobil, %9,4'ünü kamyonet, %3,8'ini traktör, %2,1'ini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %9,3 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde %59,4, motosiklette %40,5 artarken özel amaçlı taşıtta %38,0, kamyonette %32,2, otomobilde %32,1, minibüste %24,1, kamyonda %22,6 ve otobüste %15,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %77,6 arttı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %130,4, minibüste %110,1, otobüste %65,8, otomobilde %63,8, özel amaçlı taşıtta %38,1, kamyonda %29,2, kamyonette %24,7 ve traktörde %16,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,9'unu otomobil, %17,9'unu motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 847 bin 861 adet taşıtın devri yapıldı

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,6'sını otomobil, %15,5'ini kamyonet, %8,8'ini motosiklet, %3,1'ini traktör, %2,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak- şubat döneminde 407 bin 93 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak- şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %51,2 artarak 407 bin 93 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %29,5 artarak 4 bin 553 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 402 bin 540 adet artış gerçekleşti.

Ocak- şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %66,5'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin %66,5'i benzin, %12,8'i dizel, %12,6'sı hibrit, %6,8'i elektrikli ve %1,3'ü LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 410 bin 282 adet otomobilin ise %35,4'ü dizel, %33,1'i LPG, %29,1'i benzin, %1,6'sı hibrit ve %0,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak- şubat döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak- şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin %30,3'ü 1300 ve altı, %23,4'ü 1401-1500, %20,0'ı 1301-1400, %12,6'sı 1501-1600, %6,2'si 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak- şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 74 bin 833'ü gri renklidir

Ocak- şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin %39,3'ü gri, %25,2'si beyaz, %12,2'si mavi, %11,8'i siyah, %6,4'ü kırmızı, %2,5'i yeşil, %1,2'si turuncu, %0,6'sı mor ve %0,4'ü kahverengi renklidir. - BAYBURT