Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız

Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız
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Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız
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Bayburt'ta pazar yerinin zam şampiyonu limon oldu. Geçtiğimiz yıl 80-100 lira arasında değişen limon bu yıl 200 liraya kadar yükseldi. Pazarcı esnafı, "Limonlu çay keyfimiz vardı onun da içine limon sıklarılar. Keyfin tadı kaçtı. Bundan sonra limon düğünlerde takılacak. Damat beyin babasından, gelin hanıma limon takılır artık" diye konuştu.

Bayburt'ta çayla birlikte en çok tüketilen ürünlerden biri olan limon, yüksek fiyatı nedeniyle vatandaşın bütçesini zorluyor. Pazarcılar, limonun zam şampiyonu olduğunu belirterek, fiyatların bir hayli yükseldiğini dile getirdiler. Bayburtlu vatandaşlar fiyatlara rağmen alışkanlıklarından vazgeçmediklerini söyleyerek, limonlu çay içmeye devam edeceklerinin altını çizdiler.

Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız

FİYATI 2 KAT ARTTI

Geçen yıl kilosu 80 ila 100 lira arasında değişen limon, bu yıl 200 liraya kadar yükseldi. Limonun tane fiyatı ise büyüklüğüne ve cinsine göre 20 ila 25 lira arasında değişiyor.

"PAZARIN ZAM ŞAMPİYONU LİMON"

Pazar esnafından Ömer Gencer, Bayburtluların limonlu çay sevdasından vazgeçmediklerini, kilo kilo alamasalar da 2-3 adet limon aldıklarını söyleyerek, "Pazarın zam şampiyonu limon. Limonun tanesi 20-25 liraya geliyor. Kilo fiyatı 180-200 lira arasında değişiyor. Pahalı, bugünkü duruma göre pahalı. Bayburtlular limonsuz çay içmezler bu yüzden 2-3 tane de olsa alıyorlar" dedi.

Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız

"KEYFİMİZİN İÇİNE LİMON SIKTILAR"

Pazarda limon satışı yapan Talat Çalgan, artan fiyatlarla beraber limonlu çayın tadının kaçtığını belirterek, "Bayburtluların bir limonlu çay keyfi vardı, onun da içine limon sıktılar, keyfin tadı kaçtı. Şu anda limonun kilo fiyatı 200 lira, tane fiyatı 20 ila 25 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Yaz tatilini pazarda çalışarak geçiren, esnaf babasına yardıma gelen pazar yerinin en küçük esnafı Musab Vardar, her tezgahta fiyatların farklı olduğunu, limonun kilo fiyatının 130 lira ila 200 lira arasında değiştiğini söyledi.

Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız

"500 LİRA DA OLSA LİMONDAN VAZGEÇİLMEZ"

Mutfak alışverişi için pazarın yolunu tutan Bayburtlu vatandaş, "500 lira da olsa limondan vazgeçilmez" diyerek, "Limonun yanına gidilmiyor, limon çok pahalı. Yine de mecbur alacağız. Bayburt'ta limonsuz çay olmuyor, 200 lira da olsa alıp, çayımıza atacağız. 500 lira da olsa limondan vazgeçilmez. Ben limonu çok seviyorum, herkes de seviyor. Burada limonsuz çay içilmiyor" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA DÜĞÜNLERDE LİMON TAKILACAK"

Pazarcı esnaflarından Salih Saka ise artan fiyatlara şakayla yaklaştı. Saka, "Bundan sonra limon düğünlerde takılacak. Damat beyin babasından, gelin hanıma limon takılır artık" ifadeleriyle limonun fiyatına dikkat çekti. Saka, C vitamini deposu limondan artan fiyatlara rağmen vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Limonun kilosu 200 lira. Altın gibi oldu ama biz yine de çayımıza limonu eksik etmeyiz, limonsuz çay içmeyiz. Kilosu 500 lira da olsa, limonlu çay içmeye devam edeceğiz. C vitamini deposu limonu doktorlar da tavsiye ediyor. Limon, ilaçtan iyidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Almayın satmayın depoda ellerinde patlasın pislik stokçuların,1 ay sonra yeni mahsul çıkacak yine fiyat düşmez ise Mısırdan ithalat açılır işlem tamamdır, çünkü bu stokçu keneler çiftçiye de para kazandırmıyor

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıKartal Bey:

Yurt dışına bağlı yaşayalım yani sende nasıl bir kafa var arkadaş hayat pahalılığı almış başını gitmiş ucuz birşey kalmamış denetleme yok diyemiyorsun et alma sebze alma meyve alma sonra senin gibi vitaminsiz kalalım

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yanıt7
Haber YorumlarıAlkurt:

Sayin Devlet Buyuklerimiz, Turk Parasinin sifirlarini kaldirin, Millete kulaginizi kapattiniz mi?...Limon nasil 100 TL olur, ayiptir gunahtir.

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Limon ağaçlarını kesenler işte bugün için kestiler. 2 yıl ucuz gitti diye ağaç bırakmadılar.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çok doğru, onu yapanlar çiftçinin üzerinden servet yapan keneler ..

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yanıt1
Haber Yorumlarısade vatandaş:

limonun kilosu bizim burada üç harfli markette 135 lira limon ağaçları geçtiğimiz senelerde limon para etmiyor diye kesildi limon açlarını kesmeyenler karlı çıktı kaymağını onlar yiyor ama ben kesinlikle ucuzlayana kadar limon almam

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kesmeyenler yine para kazanmıyor kazanan aracı denen keneler

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Geçen senede 1tlye tarlada alıyor Diye çiftçiye ağacını kestiren aracılar kına yakın

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