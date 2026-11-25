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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde girişimci Adem Budak, babasının 10 yıl önce arazisinde yaptırdığı ancak iş gücü bulamaması gibi çeşitli nedenlerle işletemediği 200 büyükbaş kapasiteli tesisi, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteğiyle faaliyete geçirdi.

Aydıntepe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, atıl vaziyetteki besi çiftliğinin de üretime alınması için sağlanabilecek krediler hakkında sahiplerine bilgi aktarıldı.

Adem Budak, babası Ahmet Budak'ın Yakutiye Mahallesi'ndeki arazisinin 9 dönümü üzerinde yaptırdığı ancak işletemediği tesisi, "Büyükbaş Hayvan Besiciliği Projesi" kapsamındaki sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanarak faaliyete geçirmeye karar verdi.

Bakanlık tarafından sağlanan kredi desteğiyle 75 büyükbaş hayvan satın alan 36 yaşındaki Budak, besi çiftliğini bu yıl eylül ayında işletmeye başladı.

"Ülkemiz adına üretime katkıda bulunduğumuz için mutluyum"

Adem Budak, AA muhabirine, ailesinin kentte uzun yıllardır hem hayvancılıkla hem de ticaretle uğraştığını söyledi.

Babasının 10 yıl önce büyük umutlarla, bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle 200 büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliği yaptırdığını ancak faaliyete geçiremediğini anlatan Budak, tesisin atıl vaziyette kaldığını belirtti.

Budak, tesisi faaliyete geçirmelerini sağlayacak imkanları öğrenince harekete geçtiklerini vurgulayarak, "Yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak adına bu yola çıktım. Devletimizin genç çiftçilere sağladığı imkanlarla burayı faaliyete geçirdik. 200 baş kapasiteli işletmemizde şu anda halihazırda 75 besi danasıyla faaliyetimizi sürdürüyoruz." dedi.

Besiciliğin zor olduğunu ancak işini severek yaptığı için tüm zorlukların üstesinden geldiğini belirten Budak, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar esnaflık yaptım halen yapıyorum ama tarım ve hayvancılık bizde ata, dede mesleği. Biz son jenerasyon olarak ara verdik ama şimdi yeniden özümüze dönüyoruz. Babamla birlikte şu anda işletmede hayvancılığa başladık. Ülkemiz adına üretime katkıda bulunduğumuz için de ayrıca mutluyum."

Tesisi kuran 75 yaşındaki Ahmet Budak ise geçmişte ailece hayvancılıkla uğraştıklarını ancak 2016'da yaptırdığı tesiste üretime bir türlü başlayamadığını söyledi.

Oğlunun hayvancılık yapmak istemesine sevindiğini dile getiren Budak, şunları kaydetti:

"10 yıl burası boş kaldı, hayvancılık yapamadık. Bu yıl oğlum hayvancılık yapmak istediğini söyledi, ben de ona 'Sen ineğin kuyruğunu tanımıyorsun nasıl yapacaksın?' diye sordum. İnat etti, 'İlla yapacağım' dedi ve sonuç olarak 70'in üzerinde hayvan aldık. Bizim ata, dede mesleğimiz, inşallah başarılı olur."

"Yıllar önce yapılan yatırım, bugün genç bir üreticimizin emeğiyle yeniden hayat buluyor"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da ilçede yıllardır atıl duran tesisin üretime kazandırılması dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Bayburt'un, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen "besi havzası" iller arasında yer aldığının altını çizen Köksal, her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade etti.

Köksal, tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 200 baş kapasiteli işletme, genç üreticimiz Adem Budak'ın gayretiyle yeniden üretime geçti. Şu anda 75 erkek besi danasıyla üretim devam ediyor. Biz de müdürlük olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın üretimi güçlendirme hedefleri doğrultusunda üreticimizin yanında olduk. Asıl güzel olan ise yıllar önce yapılan yatırım, bugün genç bir üreticimizin emeğiyle yeniden hayat buluyor. Adem kardeşimize hayırlı ve bereketli bir üretim diliyoruz."

Kaynak: AA