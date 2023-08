Bayburt Belediyesi Mehdiye & Hesna Mikrofinans Şubesi Açılıyor

Bayburt Belediyesi Mehdiye & Hesna Mikrofinans Şubesi aracılığıyla daha fazla dar gelirli kadına mikrokredi dağıtılmasına olanak sağlamak için, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 14.00'da Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezinde, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TİSVA Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül ve Bayburt Belediyesi Mehdiye & Hesna Mikrofinans Şubesi destekçisi, iş insanı Hikmet Köse'nin misafirperverliğinde şube açılış töreni gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından vergi muafiyeti verilen Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülmekte olan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) olarak, Türkiye genelinde 20 yılı aşkın süredir dar gelirli mikrogirişimci kadınlara güvene dayalı, ancak geri dönüşü olan mikrokredi dağıtımı yapılıyor.

Mikrokredi uygulaması sayesinde 69 il ve 100 şubede, 210 binden fazla dar gelirli kadının mikrogirişimci olmaları sağlandı. Bu çerçevede dar gelirli mikrogirişimci kadınlara, toplam 1 milyar 600 milyon liradan fazla mikrokredi dağıtımı gerçekleştirildi.

TİSVA Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül, Bayburt'ta yeni başarı öykülerine imza atmayı hedeflediklerini belirterek, "TGMP'nin hedeflerinden birisi de, dar gelirli girişimci kadınların iş fikirlerini hayata geçirmelerine vesile olmak ve kadınların işgücüne katılım oranını artırmaktır. Yoksulluk içinde yaşayan kadınlara finansal hizmetler sağlama konusunda öncülük etmekte olan mikrokredi, toplumda değerini yitiren kavramlar olan dayanışma ve komşuluk ruhunu yeniden canlandırmış olup, yoksulların kendilerine olan saygılarını yeniden kazanmalarını sağlamıştır. Daha fazla finansman kaynağını kadınlarla buluşturabilmek için, ortak projeler gerçekleştirdiğimiz özel sektör kuruluşları, iş insanları, tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde projelerimiz sürekli olarak devam etmektedir. Bayburt ilinde hep birlikte yeni başarı öykülerine imza atmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bayburt Belediyesi Mehdiye & Hesna Mikrofinans Şubesi destekçisi, iş insanı Hikmet Köse, girişimci kadınlara can suyu olmaya devam edeceklerini kaydederek, "İnsan verimliliği çok önemli bir kavramdır. Başarılı olmak için en önemli şeylerin başında girişimcilik ve iş yapma yeteneği gelmektedir. Ekonomik olarak dar boğazda olan kadınlarımızın bu sebeple desteklenmesi çok önemli ve ülkemiz için gereklidir. İnanıyorum ki, iyi niyet ve dürüstlük her zaman kazandırır. Bu sebeple, mikrokredinin Bayburt ilinde ulaşacağı girişimci kadınlarımıza biz de can suyu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.