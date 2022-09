Batmanlı çiftçiler dikkat: Anız yakanlar 5 yıl tarımsal destek alamayacak

Batman Valisi Ekrem Canalp, mısır hasadı etkinliğine katıldı. Vali Canalp, "Her sene mısır ekimi toprağı fakirleştirir" dedi.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Vali Ekrem Canalp'ın katılımıyla merkeze bağlı Erköklü köyünde mısır hasadı tarla günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın yanı sıra, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan, Tarım İl Müdürlüğüne bağlı şube müdürleri ve çiftçiler katıldı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, biçerdövere binerek mısır hasadı yaptı.

"Farklı ürünlerin ekimine yönelmeliyiz"

Her sene mısır ekiminin toprağı fakirleştirdiğini söyleyen Vali Canalp, "Batman'da alabildiğince uzanan şu coğrafyanın her yerinde mısır ekiyoruz. Çok pratik geliyor. Hasadı kolay ve nispeten yüksek getirisi olan bir ürün. Uzun vadeli bir perspektifte baktığınız zaman bizim yaptığımız iş aslında pek de hayırlı bir iş değil, çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Her sene mısır ekiyoruz. Her sene mısır ektiğimiz zaman mısır topraktan aynı şeyleri alıyor. Dolayısıyla toprak verimsizleşiyor ve toprak fakirleşiyor. Ayrıca aşırı sulama yapıyoruz. Sulama sonrası buharlaşmayla beraber toprakta sadece tuz kalıyor. Haliyle biz Ayçiçek, pamuk gibi farklı ürünleri ekme yoluna gitmeliyiz" dedi.

"Ürünlerin katma değerini dışarıya kaptırmayalım"

Tekstil organize sanayi bölgesinin kurulması gerektiğini belirten Vali Canalp, "Kuracağımız OSB'lerden birisi de tekstil OSB olması gerekir. Çünkü tekstil OSB'nin ham maddesi kumaş değil pamuktur. Kumaşı pamuktan üretiyoruz ama siz sadece ham madde üreticisi olursanız geri kalan katma değerleri hep dışarıya bırakmış olursunuz" diye konuştu.

"Anız yakanlar 5 yıl tarımsal destek alamayacak"

Anız yakanlara verilecek cezaları hatırlatan Vali Canalp, "Anız yakmak canlıların hayatına son verdiği gibi, toprağın içindeki materyallerinde bir şekilde ölmesine sebebiyet veriyor. Aynen su gibi anız yangını da toprağı zehirleyen unsurlardan bir tanesidir. Biz, her zaman omuz omuza olup, destek vermeye devam edeceğiz ama bir şey daha yapacağız. Sosyal medya ve basın yoluyla da ifade ettik ve dedik ki, anız yakmanın 540 liralık cezası var ve bunu dönüm başım olarak uygulayacağız. Çünkü kamu sağlığını ve diğer insanların sağlığını tehdit ediyoruz. İkincisi ise, anız yangınına sebebiyet veren çiftçilerimizi 5 yıl süreyle tarımsal desteklerden mahrum bırakacağız" şeklinde konuştu.

"Tarım arazilerine yapılan ruhsatsız binaları yıkacağız"

Tarım arazilerinde insani faaliyetlere asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Vali Canalp, "Tarım alanlarının olduğu yerde insani faaliyetlere olabildiğince izin vermeyeceğiz. Bizim amacımız nitelikli tarım alanları üzerine villa dikmek değildir. Buradan açıkça ilan ediyorum ve net bir şekilde söylüyorum. Villa sevenlerde, müteahhitler de, herkes de duyup bilsin ki şu anda sulanan ya da gelecekte sulanabilir arazi haline gelebilecek Batman'daki tarım arazilerimize asla villa yaptırmayacağız. Eğer bu şekilde ruhsatsız villa yapan olursa da buradan ilan ediyorum yıkacağız" ifadelerinde bulundu.

Tarımın Batman'da önemli bir yer teşkil ettiğini vurgulayan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise "Yaklaşık olarak 7 bin 800 civarında kayıtlı çiftçimiz tarımla uğraşmaktadır. Çiftçilerimiz tarafından geçen sene 59 bin dönüm mısır ekimi olmuş. Bu sene de 55 bin dönüm. Mısır hasadında yaklaşık 4 bin dönüm azalış meydana gelmiş. Yaklaşık 83 bin ton rekolte ile çiftçilerimizin cebine de 471 milyon TL gibi bir gelir bekliyoruz" dedi.

Konuşmalarının ardından Vali Ekrem Canalp ve beraberindeki protokol, mısır hasadına katıldı. - BATMAN