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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğal ortamda yetişen sumak, vatandaşların geçim kaynağı haline geldi

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dağlardan doğal ortamda yetişen sumak, birçok ailenin geçim kaynağı haline geldi. Yörede toplanan sumaklar baharat olarak kullanılırken, şerbet haline getirilerek de satışa sunuluyor. Sumağın birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dağlardan doğal ortamda yetişen bir çok hastalığın şifası olarak bilinen vitamin deposu sumak, yörede yaşan bir çok ailenin geçim kaynağı haline geldi.

Yörede özelikle kırsal köylerde oturan vatandaşlar, Ağustos ayı sonlarında olgunlaşmasını tamamlayan dağlarda doğal ortamda yetişen sumağı toplayıp kuruttuktan sonra yemeklerde baharat olarak ve şerbet haline getirerek kilosunu 250 liradan satışa sunarak geçimlerini sağlıyor.

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde dağlık ve çalılık olan yerlerinde doğal olarak yetişen sumakın insan sağlığına sayısız faydaları olduğu ifade ediliyor. Ağustos ayı sonlarında topladıkları sumağı pazarlarda satarak geçimlerini sağlayan vatandaşlardan Gurbet Orhan, "Hasankeyf kırsalından topladığımız sumakları satıyoruz. Burada sumaktan yaptığımız şerbeti tanıtıyoruz. Köylerimizde toplayıp kuruttuğumuz sumağı öğüterek yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Ayrıca sumağı şerbet haline getirerek tüketiyoruz. Şerbeti özelikle yemeklerden sonra mideyi rahatlatmakta çok iyidir. Şerbeti bir çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özelikle hazımsızlığa iyi geliyor. Korona virüs zamanında en fazla tüketilen bitkilerdendir. Kilogram fiyatı 250 liradan satışa sunuyoruz. Öğütülmüş hali daha da pahalıya satılıyor. Eylül ayında toplamaya çalıştığımız sumağı öğüterek kışlık olarak da saklıyoruz" dedi.

"Kırsalda yaşayan bir çok ailenin geçim kaynağı haline geldi"

Şerbet haline getirdikleri sumağı ilçe merkezinde kurdukları stanta tanıtmaya çalışan Hasankeyf Üçyol köyü Muhtarı Ahmet Orhan, dağlarda doğal olarak toplanan sumağın kırsalda yaşan bir çok aileye geçim kaynağı haline geldiğini söyledi. Orhan, "Bu sumak bizim bu yörenin doğal bir bitkisidir. Kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Biz bunu toplayıp kurutup öğütüyoruz. Bazen baharat olarak kullanıyoruz. Biz bunu şerbet haline getirerek satıyoruz. Bir çok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Bütün virüslere şifalıdır. Biz bunu denedik ve faydasını gördük. Doğal ortamda yetişen şifalı bir bitki türüdür. Sumak ayrıca köylülerimizin geçim kaynağıdır. Kendiliğinden yetiştiği için hiç bir gideri olmadan, dağlardan vatandaşlar toplayarak getirip satarak geçimlerini sağlıyorlar" diye konuştu.

Yemeklerde, ekşimsi tadıyla iştah açıcı baharat olarak kullanılan sumağın birçok faydaları var. Mutfak kültürü çok geniş olan Batman, Diyarbakır, Hatay ve Gaziantep yörelerinin vazgeçilmez baharatı olan sumak özellikle salatalarda kullanılıyor. Kokuyu azalttığı için soğan salatalarında çok kullanılır. Ekşimsi tadı ile limonu aratmayan sumak, mercimek köftesi ve dolmalara farklı bir tat verir. Sumağın, kandaki şeker oranını düşürdüğü için şeker hastalarına faydası olduğu da belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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