Batı Akdeniz İhracatında Rekor Artış

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyelerince 6 ayda yapılan ihracat 1 milyar 381 milyon 719 bin 823 dolar oldu.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, birliğin ihracatının ikinci çeyrekte yüzde 3,79 arttığını belirtti.

Geçen yıl 6 aylık dönemde 1 milyar 331 milyon 250 bin 154 dolar olan bölge ihracatının 2025'in 6 aylık döneminde 1 milyar 381 milyon 719 bin 823 dolara ulaştığını bildiren Çavuşoğlu, "Bölgemizden sadece haziranda gerçekleşen ihracat ise yüzde 12,12 oranında gerileme ile 56 milyon 811 bin 460 dolar oldu. Bölge ihracatının gerilemesinde Kurban Bayramı tatili ve don nedeniyle meyve ihracatının istenilen ölçüde yapılamaması etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Haziranda bölgeden en fazla yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, ikinci sırada maden ve metaller sektörü, üçüncü sırada ise ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörünün yer aldığını vurguladı.

Çavuşoğlu, sektörün gerçekleştirdiği rekor orandaki ihracat artışının gelecek dönemler adına umut verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"6 aylık dönemde ise birinci sırada yaş meyve sebze, ikinci sırada ise mermer ağırlıklı maden ve metaller sektörümüz yer aldı. Yaş meyve sebze sektörümüz yüzde 5,16 oranında gerileme ile 422 milyon 126 bin 145 dolar ihracat gerçekleştirdi. İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörümüz ise yüzde 6,20 oranında gerileme ile 224 milyon 186 bin 574 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın 138 milyon 825 bin 498 doları mermer ihracatından geldi. Bu ihracatın da 68 milyon 428 bin 720 doları mermer ham plakalar, 57 milyon 28 bin 982 doları işlenmiş mermerden geldi. Bölgemizden 6 aylık dönemde en fazla ihracat Almanya, Ukrayna, Rusya ve Çin'e yapıldı."