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Batı Akdeniz İhracatı 6 Ayda 1.3 Milyar Doları Aştı

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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 6 aylık dönemde 1 milyar 331 milyon 865 bin 700 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze sektörü en fazla ihracat yapan sektör olurken, Almanya en çok ihracat yapılan ülke oldu.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) 6 aylık dönemde yapılan ihracat 1 milyar 331 milyon 865 bin 700 dolar oldu.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Batı Akdeniz'den haziranda 222 milyon 127 bin 831 dolar ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Altı aylık dönemde gerçekleşen toplam ihracatın 1 milyar 331 milyon 865 bin 700 dolar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Yaş meyve sebze sektörü bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olurken, Almanya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke oldu." ifadesini kullandı.

Haziranda yaş meyve sebze sektörünün yüzde 6,29 gerilemeyle 74 milyon 929 bin 310 dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Çavuşoğlu, doğal taş ağırlıklı maden sektörünün ihracatının ise bu dönemde 39 milyon 45 bin 437 dolar olduğuna değindi.

Çavuşoğlu, haziranda en fazla ihracatın yüzde 2,16 artış ve 42 milyon 998 bin 408 ile Almanya'ya yapıldığını belirterek, Almanya'yı yüzde 92,66 rekor artış ve 34 milyon 744 bin 636 dolar ihracatla Rusya'nın takip ettiğini kaydetti.

Listenin üçüncü sırasında Çin'in yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dördüncü sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatımız yüzde 37,53 artışla 9 milyon 880 bin 60 dolara ulaştı. Ciddi oranda ihracat artışının yaşandığı ülke ise beşinci sıradaki Hollanda oldu. Hollanda'ya ihracatımız yüzde 119,98 artışla 8 milyon 953 bin 211 dolara yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den 6 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze ve mermer ağırlıklı maden sektörünün gerçekleştirdiğini, bu iki sektörün ihracatının toplam ihracatın yarısına eriştiğini aktardı.

İhracatın önemine işaret eden Çavuşoğlu, 6 aylık dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeleri sıraladı:

"Batı Akdeniz'den 6 aylık dönemde en fazla ihracat yüzde 4,80 artış ve 122 milyon 369 bin 599 dolarla Almanya'ya yapıldı. Listenin ikinci sırasında ise yüzde 12,55 artış ve 118 milyon 526 bin 694 dolar ihracatla Çin yer aldı. Üçüncü sıradaki Rusya'ya ise ihracat yüzde 3,52 artışla 116 milyon 822 bin 304 dolar oldu. Ukrayna dördüncü sırada yer aldı."

Kaynak: AA / Ekonomi

Almanya İhracat Isparta Antalya Akdeniz Burdur İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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