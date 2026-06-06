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Batı Akdeniz'den 5 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı

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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 5 aylık dönemde 1 milyar 198 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yaş meyve sebze sektöründen yapılırken, biber ihracatı dikkat çekti.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) 5 aylık dönemde 1 milyar 198 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 1 milyar 198 milyon dolar, mayıs ayında ise 205 milyon 645 bin dolar ihracat yaptıklarını belirtti.

Mayısta en fazla ihracatı yine yaş meyve sebze sektörünün gerçekleştirdiğini ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında yaş meyve sebze sektörü 48,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bunun 13,7 milyon doları biber ihracatından geldi. İkinci sırada her zaman olduğu gibi yine doğaltaş-mermer ihracatı ağırlıklı maden ve metaller sektörü yer aldı. Batı Akdeniz'den 35,6 milyon dolar maden ve metaller sektörü ihracatı gerçekleşirken, bunun 28,8 milyon doları mermer ve doğaltaş ihracatından geldi. Üçüncü sırada yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatımız 26,6 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Can, Batı Akdeniz'den 5 aylık bazda gerçekleşen ihracatta da yaş meyve sebze sektörünün 410,5 milyon dolar ile en fazla ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sektörün en fazla ihraç ettiği ürünün yüzde 34,20 artış ve 157,9 milyon dolar ile biber olduğuna dikkati çeken Can, "İkinci sırada 188,6 milyon dolar ihracatla maden ve metaller sektörümüz yer aldı. Sektörümüzün en fazla ihraç ettiği ürün doğaltaş-mermer olurken, ihracat rakamı yüzde 18,99 oranında artış ile 137,9 milyon dolar oldu. Listenin üçüncü sırasında ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 1,1 oranında artış ile 139,7 milyon dolar ihracatla yer aldı." ifadelerini kullandı.

Can, 5 aylık dönemde en fazla ihracatın sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e yapıldığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
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