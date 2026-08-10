Bodrum Kat Esnafına Hakkaniyetli Çözüm Çağrısı

Deprem öncesinde bodrum katlarda faaliyet gösteren ve kuraya dahil edilmeyen esnafın sesi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaklaşık 150 esnafın yeniden ticaret hayatına dönmesi için gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen işyerlerinde hak sahiplerine yönelik kura ve teslim süreçleri devam ederken, deprem öncesinde bodrum katlarda faaliyet gösteren işletmelerin durumu yeni bir mağduriyet oluşturdu. Deprem öncesinde bodrum katlarda işyeri bulunan yaklaşık 150 esnafa yeni işyerleri için kura hakkı tanınmadı. Bu işletmelere, işyeri karşılığında belirli miktarda ödeme yapılması teklif edilirken, teklif edilen bedellerin mevcut piyasa şartlarında bir yıllık işyeri kirasını dahi karşılamadığı belirtiliyor.

"Bodrum kattaki işletme de bu şehrin ticaretinin parçasıdır"

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Son günlerde saha ziyaretlerimizde bizlere iletilen sorunların başında deprem öncesi bodrum katta işyeri bulunan esnafların mağduriyeti geliyor. Deprem öncesinde bodrum katta faaliyet gösteren esnafımız bugün adeta yok sayılıyor. Oysa bu işletmelerimizin tamamı depremden önce Malatya'nın ticari hayatının bir parçasıydı. Babadan dededen beri esnaflık yapan, vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, üretim yapan ve şehrin ekonomisine katkı sunan işletmelerimizdi. Deprem nedeniyle zaten işyerlerini kaybettiler, şimdi bir de yeni işyeri kura sürecinin dışında bırakılmaları kabul edilebilir değil. Bodrum kat dükkan sahiplerine işyerleri yerine para ödenmesi teklif ediliyor. Ancak konuşulan rakamlar, bugün Malatya'da bir işyerinin bir yıllık kira bedelini dahi karşılamıyor. Bu işletmelerimizin yeniden ticaret hayatına dönmesi için gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm üretilmelidir" dedi.

"Depremde kaybettiler, yeniden inşada kaybetmesinler"

Başkan Sadıkoğlu, "Bizim talebimiz çok açık, depremde işyerini kaybeden esnafımız, yeniden yapılanma sürecinde de kaybedilmesin. Yeni Malatya'yı inşa ederken yeni mağduriyetler oluşturulmamalı. Kura sürecinin dışında kalan bodrum kat esnafımızın durumu yeniden değerlendirilmeli, kendilerine adil ve uygulanabilir bir çözüm sunulmalıdır. Şehirleri binalar ayağa kaldırır ama şehir ekonomisini esnaf ve tüccar ayağa kaldırır. Dolayısıyla ticaretin yeniden canlanmasını istiyorsak, depremden etkilenen hiçbir işletmemizi geride bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Takipçisi olacağız"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, bodrum kat işletme sahiplerinin taleplerinin ilgili bakanlıklara ve kurumlara resmi yazıyla aktardıklarını ifade ederek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı