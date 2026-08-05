AYSO Başkanı Maraş: 'Üretimi koruyarak teknolojiyle güçlendirmek stratejik zorunluluk'

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, üretimi koruyarak teknolojiyle güçlendirmenin Aydın'ın geleceği için stratejik bir zorunluluk olduğunu belirterek "Bu bilinçle, sanayicimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın'da çalışmalarını sürdüren AYSO'nun Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Oda binasındaki Örsdemir Balkan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumu, AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü yönetti. Toplantıda gündem maddeleri hakkında bilgilendirme yapan Meclis Başkanı Gözlüklü, ekonomi ve sanayi alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Gözlüklü konuşmasının ardından söz alan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, konuşmasına Çine'de meydana gelen orman yangını dolayısıyla üzüntülerini dile getirerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Türkiye sanayisinin karşı karşıya olduğu erken sanayisizleşme riskine ve bu sürecin Aydın sanayisi açısından taşıdığı öneme değinen Başkan Maraş, "Sanayi yatırımları için finansmana erişimin ve makul maliyetli kredi kanallarının açık tutulması, enerji maliyetlerinin sanayinin rekabet gücünü koruyacak şekilde öngörülebilir hale getirilmesi, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretime geçişi destekleyen Ar-Ge ve inovasyon teşviklerinin artırılması, kur ve faiz belirsizliğinin azaltılarak yatırım fizibilitelerinin güvenilir bir zemine oturtulması, nitelikli iş gücü ile sanayinin ihtiyaçları arasındaki uyumun eğitim politikalarıyla güçlendirilmesi. Bu başlıkları, hazırlanacak bir değerlendirme raporuyla TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve ilgili kamu otoritelerinin dikkatine sunmayı öneriyorum" ifadelerini kullanarak sanayicinin önceliklerini dile getirdi.

Bir fabrikayı kurmanın yıllar aldığını kaybetmenin ise bir kriz kadar kısa süreceğini vurgulayan Başkan Maraş; "Üretimi korumak ve teknolojiyle güçlendirmek, Aydın'ın ve Türkiye'nin geleceği için stratejik bir zorunluluktur. Bu bilinçle, sanayicimizin sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

2026 yılı gelir-gider gerçekleşmeleri ile dönem içi faaliyetleri, güncel çalışmalar ve planlanan oda faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştiren Maraş, mesleklerin gruplandırılmasına ilişkin düzenleme önerisini meclis gündemine taşıdı. Düzenleme hakkında bilgi veren Başkan Maraş, "Odamızın kurumsal yapısını güçlendirecek, üye temsil niteliğini artıracak ve mevzuat uyumunu tamamlayacak bir düzenleme önerisini değerlendirmelerinize sunuyorum. Düzenleme ile benzer üretim ve imalat kollarındaki üyelerimizin daha homojen gruplarda temsil edilmesi, komite çalışmalarının sektöre özgü sorunlara daha odaklı yürütülmesi, meslek gruplandırma yapımızın mevzuat standartlarıyla tam uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor" şeklinde konuştu.

Düzenleme önerisi, meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Maraş'ın konuşmanın ardından CENTRUM Türkiye Ortağı ve Yeminli Mali Müşavir Okan Netek, "Mali Gündemde Son Gelişmeler" adlı sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı