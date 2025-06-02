Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güngör, TOBB Genel Kurulu'nda İş Dünyasının Sorunlarını Dile Getirdi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81. Mali Genel Kurulu'na katılarak, Manavgatlı iş insanlarının ve Oda üyelerinin sorunlarını TOBB çatısı altında dile getirdi.

TOBB'un 81. Mali Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurula MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, TOBB Delegeleri Mehmet Yıldız, Mehmet Cen ve Genel Sekreter Halil İbrahim Altıparmak da katıldı.

Genel kurul kapsamında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu öncülüğünde TOBB Divanı, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ziyaret sonrası açıklama yapan MATSO Başkanı Güngör, "Ata'mızın çizdiği yolda ülkemize ve Manavgat'ımıza en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyız. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"İş dünyamızın taleplerini aktardık"

Genel kurulda Manavgat iş dünyasının sorunlarını ilgili makamlara aktardıklarını belirten Başkan Güngör, "Üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları dile getirdik. TOBB çatısı altında çok verimli bir genel kurul gerçekleştirdik. Üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Üretim gücümüz milli servettir"

Ülke ve bölge ekonomisinin kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Güngör, "Ulu Önder Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözünü rehber edinerek üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Firmalarımızı milli servet olarak görmeli ve hep birlikte sahip çıkmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Güngör, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde iş dünyasının güçlenmesi adına yürütülen çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. - ANTALYA