Başkan Güler'den önemli proje; 'Köşk kestane ile güçlenecek'

Köşk Belediyesi'nin ' Köşk Kestane ile Güçleniyor' projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın uyguladığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Bakanlık tarafından başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

İlçe ekonomisine ve istihdama büyük katkılar sağlayacak projenin Bakanlık tarafından onaylandığının müjdesini veren proje sahibi Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Bölgemizin önde gelen ürünleri arasında yer alan Kestane genellikle ham madde olarak piyasaya sürülmekte, işlenmiş katma değeri yüksek ürün olan; kestane şekeri ve kestane unu olarak Bursa'da işlenmektedir. Üretimde birinci sırada olmamıza rağmen, kestane ürünleri üretimi ve ihracatımız oldukça düşük kalmaktadır. Bu durumu değiştirmek ve bölgemizde üretilen kestaneyi hak ettiği yere taşımak yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşturduğumuz projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Mutluyuz, gururluyuz. Projede Ovaköy mahallemizde kurulacak tesis, Köşk'ümüzün ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra, ilçemizin markalaşması yolunda önemli bir gelişme" diye konuştu.

"Tesis'te yalnızca kestane değil, diğer ürünlerde işlenecek"

Köşk Kaymakamlığı'nın ortak olduğu proje çerçevesinde kurulacak tesiste kestanenin yanı sıra çeşitli ürünlerinde işleneceğini ifade eden Başkan Güler, "Köşk Kaymakamlığımızın ortağı olduğu, ADÜ Köşk Meslek Yüksekokulu'nun proje iştirakçisi ve proje koordinatörü olarak görev aldığı; Aydın Ticaret Borsası, S.S. Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Köşk'te faaliyet gösteren çeşitli gıda şirketlerinin iştirakçisi olduğu proje çerçevesinde faaliyete geçecek olan tesisimizde yalnızca kestane sezonunda değil 12 ay boyunca aktif bir şekilde kullanılarak ilimizde üretilen tarımsal ürünler kurutulmuş meyve / sebze ürünleri işlenecek. Kestane şekeri ve kestane unu başta olmak üzere kestanenin işlenmesi ve paketlemesinin yapılacağı Kestane İşleme Tesisimiz sayesinde, bölgemizdeki kestanenin markalaşması, iştirakçilerimiz aracılığıyla kestane şekeri ve kestane unu gibi ürünlerin üretip piyasaya sunulması sağlanacak. Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda işlenen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konusunda bu ürünlerin satışları için e-ticaret altyapısı sağlanacak olan web sitesi üzerinden ve dijital pazarlama araçlarından e-ticaret ile toptan ve perakende satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projede emeği geçen ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi