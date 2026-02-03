Haberler

Başkan Erdoğan, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumuna katıldı

Başkan Erdoğan, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumuna katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) resmi...

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) resmi programı kapsamında Mısır'a gitti.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 1 Şubat 2026 Pazar günü Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun (FEDCOC) ev sahipliğinde İskenderiye'de düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı. Foruma TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, FEDCOC Başkanı Ahmet El Wakil ile iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı. Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk toplantıya çevrim içi olarak iştirak ederken, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de hazır bulundu. Toplantıda Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, iş birliği alanları ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi yeni iş forumu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile FEDCOC Başkanı El Wakil, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti kapsamında bir iş forumu daha düzenleneceğini açıkladı. Ziyaretin, Türkiye'den Mısır'a bugüne kadar gerçekleştirilecek en kapsamlı ticari ziyaret olacağı belirtildi. DTO Başkanı Erdoğan, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İskenderiye'de düzenlenen Türkiye-Mısır Üçüncü Ülkelerde İş Birliği İmkanları Toplantısı'na da katıldı. Erdoğan, iki ülkenin ticaret ve sanayi alanındaki güçlü ortaklığının sürmesini temenni etti.

7 alanda iş birliği anlaşması

Toplantılara Türkiye'den yaklaşık 200, Mısır'dan ise 100'ün üzerinde iş dünyası temsilcisinin katıldığını belirten Erdoğan, "TOBB ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu arasında sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı. DTO olarak bu anlaşmaların ikisine biz de imza koyduk. Hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti