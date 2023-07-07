Başkan Demircan: "Yoksulluk sınırı üstünde artış bekliyoruz"

İZMİR - Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, memur maaşlarının yoksulluk sınırının üstünde olmasını beklediklerini söyledi.

Memur maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 17,55 ve seyyanen 8 bin 77 lira zam yapılması için AK Parti tarafından TBMM'ye kanun teklifi verildi. En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı altında kaldığını söyleyen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan bugün plan bütçe komisyonunda görüşülecek olan memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yüzde 17,55 zam oranı ile seyyanen yapılan 8 bin 77 TL tutarın gazi meclisimizde revize edilmesini kamu görevlilerinin ve emeklilerin bu haklı talebini ve dahi talebimizi sizler aracılığı ile yinelemiş olalım" dedi.

Başkan Demircan, açıklamasına şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın genel seçimler öncesi açıklamış olduğu 'En düşük devlet memuru aylığı kamu işçisinin maaşının altında olmayacak, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak' beyanı hayat buldu. Dün açıklanan 22 bin 17 TL ile bu beyanı yerine getirmiş oldu. Ancak biz bu beyanın açıklandığı gün de en düşük memur aylığının yoksulluk sınırı üzerine çekilmesi gerektiği irademizi ortaya koymuştuk. Bugün yine aynı irademizi ortaya koyuyoruz. 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmeye göre yüzde 17.55'lik bir zam oranıyla ve buna bağlı olarak 8 bin liralık bir seyyanen zam söz konusu oldu. Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yaptığı günlerde biz şöyle bir ifadede bulunmuştuk. 22 bin lira yoksulluk sınırının çok altında bir rakam. Kamu görevlisi arkadaşlarımız için Demokratik Sağlık Sen olarak bizim önerimiz ve olmazsa olmazımız yoksulluk sınırının üstünde bir zam oranıydı ve bu beklentimiz karşılanmadı. Burada asıl muhatap, toplu sözleşme masasına oturan konfederasyonlar. Bu konfederasyonlar üyelerini göz ardı ediyorlar ve en çok da o arkadaşlarımız sitem ediyorlar. Açıklanan enflasyon farkını biz zaten zam olarak kabul etmiyoruz. Mesela seyyanen zam, arkadaşlarımızın mesai ücretlerine ve nöbet ücretlerine yansımayacak. Yüzde 17 değil de yüzde 80 zam verilmiş olsaydı, tüm kalemlere sirayet edecekti. Böylece yitik bir şey olmuş oldu" dedi.