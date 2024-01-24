ATSO Başkanı Ali Bahar: Antalya'nın daha mutlu bir şehir olmasını istiyoruz

ATSO Başkanı Ali Bahar, " Antalya'mız ülkemizin göz bebeği, artan nüfusun ve büyüyen bir şehir olmasının getirdiği sorunları yok değil. Tek bir dileğimiz var, herkesin daha mutlu olduğu bir şehir, bir Antalya" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ocak ayı meclis toplantısı, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 9 askerimiz için saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Toplantıda, ocak ayı faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulunan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya, yerel seçimler, ekonomi ve turizme ilişkin konuştu. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin Antalya adına hayırlı olmasını dileyen Başkan Bahar, "Antalya'mız ülkemizin göz bebeği, artan nüfusun ve büyüyen bir şehir olmasının getirdiği sorunları yok değil. Belediye başkanlarımızın bu sorunlara ivedilikle eğilmesini, trafik, temizlik, çevre düzeni, imar ve mimari estetik başta olmak üzere Antalya ve ilçelerini parmakla gösterilir bir seviyeye çıkarmalarını bekliyoruz. Bizlerde bu konuların takipçisi ve yardımcısı olacağız. Kendimizi bu noktada 1 Nisan itibariyle kurumların koordinasyonunda bir barış köprüsü, bir barış elçisi olarak konumlandırıyoruz" dedi.

"Valimiz, belediye başkanlarımız ve devletimiz ile uyum içinde çalışacağız"

Başkan Bahar, "Biz yeni seçilecek başkanlarımız, valimiz ve devletimiz ile uyum ve koordinasyonumuzu güçlendirerek Antalya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Tek bir dileğimiz var, herkesin daha mutlu olduğu bir şehir, bir Antalya. Zaman zaman dile getiriyorum ancak bir kez daha ifade etmek istiyorum. ATSO olarak amacımız sadece Antalya iş dünyasının sorunlarının çözümüne aracılık etmek değil. Biz şehrimize her alanda yeni bir vizyon kazandırma arzusundayız. Dikeyde tarımdan sanayiye, turizmden diğer hizmet sektörlerine, yatayda hayat kalitesinden trafiğe, çevreden sağlığa, dijitalleşmeden Ar-Ge'ye kadar tüm alanlarda bu şehri, ülkemizin ve dünyanın gözbebeği yapma hayalini paylaşıyoruz. Talep edilenin niteliğini arttırmayı şehirlilik bilincinin oluşmasına ve kent kültürünün gelişmesine katkı sağlamayı şiar ediniyoruz" diye konuştu.

"Çalışana oy verin, aynı mahallede oturduk diye oy vermeyin"

Başkan Ali Bahar, seçimlerde oy vermenin kriterlerinde çalışmanın ön planda tutulması gerektiğini hatırlatarak, "Oy zor bir iş. Bunu sürekli söylüyorum. Çalışana oy verilmesi lazım. 'Aynı mahallede oturduk, köylüyüz, birlikte top oynadık' diye oy verilmez. Kim çalışıyorsa ona oy verirsiniz. Siz çalışana oy vermezseniz, arkasından 5 sene bunu sorgulamak, yakınmak, isyan etmek durumunda değilsiniz. Biz ATSO olarak kentin en büyük STK'sıyız, bizim görevimiz seçilen başkanlarımız koltuklarına oturduktan sonra onların arasında barış elçisi olmaktır. Şehir çok hızlı büyüyor, nüfus çok hızlı artıyor. Bunlar da beraberinde yükler getiriyor. Buna çözüm bulacak projelere oy verilmelidir" dedi.

Moğolistan, Moldova, Nikaragua, Tacikistan gibi ülkeler bizimle aynı nota sahip

Enflasyonda kısmi yükselişler olacağını belirten Bahar, şöyle konuştu:

"OVP 2024 yıl sonu hedefi yüzde 33, Merkez Bankasının tahmini ise yüzde 36. yaz aylarından itibaren keskin bir gerileme süreci başlayacak ve birkaç ay içinde enflasyonda 25 puan civarında düşüş olacak. Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. Bundan altı ay önce 600 puan civarında olan ülke risk primimiz yarı yarıya azaldı ve 300 seviyesine geldi. Moğolistan, Moldova, Nikaragua, Tacikistan gibi ülkeler bizimle aynı nota sahip. Biz buralara yakışmıyoruz. Bu kadar gelişmiş, hayat standardı bu kadar yüksek ve bu kadar dinamik bir ülke bu nottan çok daha fazlasını hak ediyor."

"Konut fiyatları normalleşmeye başlıyor"

Konut fiyatlarında düşüş eğilimi yaşandığını dile getiren Bahar, "Kasım ayında konut fiyatları önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Böylece fiyatlar son 34 ayın en düşük artışını gerçekleştirmiş oldu. Kasım ayı konut fiyat artışı aylık enflasyonun altında kaldı. Yani yavaş yavaş konut fiyatları normalleşmeye başlıyor. Bu süreç devam ederse, bir süre sonra konut satışlarının yeniden hareketlenmeye başladığını da göreceğiz. Bu Antalya için iki açıdan önemli. Birincisi biz konut satışlarında ülkemizin önde gelen şehirlerinden biriyiz. Piyasadaki canlanma, ilimizin ekonomisine güç katar. İkincisi, Antalya mobilya imalatı alanında ülkemizin önde gelen şehirlerinden. Konut satışlarındaki canlanma mobilya ve diğer ilgili sektörleri de hareketlendirecektir" dedi.

Runtalya'ya destek vermeliyiz

Kentte her yıl düzenlenen Runtalya Maratonu'nu desteklediklerini söyleyen Bahar, "Bildiğiniz üzere Türkiye'nin en büyük özel girişimli spor organizasyonu Uluslararası Runtalya Maratonu, 2006 yılından beri şehrimizde gerçekleşiyor. Mart ayının başında henüz şehrimizde turizmin canlanmadığı tarihlerde otellerimizi, pansiyonlarımızı restoranlarımızı, şehirde en küçük esnaftan en büyük işyerlerine kadar tüm işverenin beklediği organizasyon haline gelen Runtalya Maratonu'nu ATSO olarak her geçen yıl daha da sahipleniyoruz. Bugün Paris'te Barcelona'da Milano'da ve Budapeşte maratonlarında 50 binler 100 binler koşuyorsa bizim onlardan ne eksiğimiz var? Öncelikle yurt içi ve yurt dışı tanıtımına destek olacağımız RUNTALYA Maratonu'nu, tüm şirketlerimiz STK'larımız ve paydaş SİAD'larımız ile sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu maraton şehrimizin dolayısı ile hepimizin" dedi. - ANTALYA