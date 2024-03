Başkan Bahar: "Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız bu etkinlikte bir araya geldi"

ATSO tarafından gerçekleştirilen ve ulusal çapta olmasıyla bir ilk olan proje pazarı etkinliğinde yatırımcılar ve girişimciler bir araya geldi. Girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirdikleri büyük bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden Başkan Bahar, "Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, üyelerimizin ticaret geliştirme faaliyetlerini hızlandırıcı hibe ve desteklerini doğrudan sunan kurumlarımızı ve en önemlisi iş dünyamızı bir araya getirerek dev bir çalışmaya imza attık" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, kamu kurum ve kuruluşları destekleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bu yıl yedincisini düzenlenen "Antalya Devlet Destekleri Zirvesi" yoğun bir katılımla tamamlandı. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak "Sınai Mülkiyet Hakları Etkinliği" ve ATSO- AOSB iş birliğinde "Proje Pazarı" etkinliklerinin gerçekleştiği zirvede, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Mehmet Yazıcı, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz, Mustafa Yayla ve Hüseyin Sarı, Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, kamu kurum kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı. Birlikte çalışma kültürünü vurgulayarak çift kanatlı melek vurgusu yapan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Antalya OSB'de proje pazarı etkinliğimizi daha önce düzenlemeye başlamıştık, en son 183 proje yarıştı. Çok güzel projeler yarışıyordu fakat bunu tanıtmakta ve iş insanlarını oraya getirmekte zorlanıyorduk. Ben her bir katılımcımızı elçi olarak düşünmek istiyorum ve ilgili kişileri buraya getirmenizi istiyorum. Çünkü bu birliktelik kültürünü buraya yerleştirmemiz demek sadece işletmelerimizin meselesi değil, ülkemizin meselesi, bunun bilincindeyiz. Antalya OSB'den sonra ATSO'ya da geleceğiz dedik, neden diyorlardı. Çift kanatlı olacağız diyorduk. Çift kanatlı olmamızın getirdiği artılardan bir tanesini bugün burada ATSO ve OSB olarak yaptığımız programda görebiliyoruz" dedi.

Girişimcilik alanında faaliyet gösteren tüm paydaşları bir araya getirdikleri büyük bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden Başkan Bahar, "Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, üyelerimizin ticaret geliştirme faaliyetlerini hızlandırıcı hibe ve destekleri doğrudan sunan kurumlarımızı ve en önemlisi iş dünyamızı bir araya getirerek dev bir zirve organize ettik. Asıl amacımız ilimizde üyelerimizin büyümeleri için her türlü desteği ve uygulamayı ayrıca teknolojik çözümleri de sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATSO'ya destek bürosu"

TÜBİTAK TEYDEB ile görüşmeleri neticesinde Antalya'da iş dünyasına hizmet verecek bir destek ofisi açmaya yönelik girişimlere başladıklarını belirten Başkan Ali Bahar, "ATSO binamızda yer alan bir yeri destek ofisi olarak kullanmaya karar verdik. Belirli bir rekoltedeki insana ulaşmak suretiyle şehrimize hizmet verecek, iş insanlarımıza destekleri anlatacak bir ofis kurmak üzere aksiyon alıyoruz. İş dünyamızın faydasına olacak bu gelişme hepimize hayırlı olsun" dedi. Birlikte çalışma kültürüne vurgu yapan Bahar, "Atletik ve hızlı olmak bizim için çok önemli, çünkü zaman en büyük problemimiz. Kurumlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde çalıştırmak çok önemli. Bunları sözlü olarak ifade ediyoruz ama bu iradeyi koymak gerçekten çok güç. İstişare kültürüne inanıyor olmanız lazım" diye konuştu.

"Yatırımcı ile iş birliği"

Üyelere doğrudan ihtiyaç duydukları teknolojileri ve uygulamaları sunmak, uluslararası pazarda da rekabet avantajını kaybetmemek için inovasyon ve girişimcilik alanında geliştirilen çalışmaları üyeleri ile buluşturduklarını kaydeden Başkan Bahar, "Üyelerimizin üretim ve ticaret faaliyetleri sırasında yaşadığı teknik problemlerin doğrudan çözümünü sağlayan projelerin özellikle seçildiği etkinliğimizde iklim krizine karşı mücadelede yenilikçi uygulama ve teknolojiler de damgasını vurdu diyebiliriz. Avrupa Yeşil Mutabakatı Planı kapsamında ülkemizin hızla adapte olması ve geliştirmesi gereken teknolojilerin proje sergi alanında bulunması üyelerimiz tarafından yoğun ilgi ile karşılandı" diye konuştu. Yatırıma dönük çalışmaların iş insanları tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri ve yapay zeka alanında akıllı şarj uygulaması ile ilgili çalışma yapan 4 girişimcimiz yerel firmalarımızdan ANKUTSAN ile yatırım ve iş birliği geliştirilmesi için çalışmalara başladı. İleri teknoloji ürünü olan taşınabilir enerji istasyonu projesi ilimizde faaliyet yürüten tarım firmalarının yoğun ilgisi ile karşılandı ve toplam 16 adet ürünün de satışı üyelerimize yapıldı. Rüzgar Türbini projesi, Bursa ilinde faaliyet yürüten enerji firmasının ihtiyaç duyduğu çözümü sağladığı için TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek tarafından yatırım alması için ilgili bir firma ile ön görüşme aşamasına geldi. Firmaların mentör ve jüri olarak bulunduğu proje pazarı etkinliğimizde sanayi üretiminde kullanabilecek projeleri, Antalya OSB firmalarımız ile de bir araya getirmek üzere bir takvim belirledik."

Devlet destekleri anlatıldı

Tarım, orman, kültür ve turizm, teknoloji geliştirme bölgeleri, ticaret bakanlığı hizmet ihracatçıları, istihdam, KOSGEB, ARGE ve inovasyon, banka destekleri, Antalya markaları gibi birçok panelin gerçekleştirildiği 7. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nde, eş zamanlı olarak mini fuar düzenlendi. Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hizmet İhracatçıları Birliği, KOSGEB, BAKA, TÜBİTAK, İŞKUR, SGK Antalya İl Müdürlüğü, TPE, KGF, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Halkbank'ın yanısıra Antalya Teknokent, Antalya OSB Teknopark, Bilim Üniversitesi TTO, Teknopark İstanbul, Fonbulucu, katılımcılarla birebir görüşerek çalışmaları ve destekler hakkında görüşme fırsatı buldu. Katılımcılar, ilgilendikleri destek paketleri konusunda, uzmanlardan detaylı bilgi aldı.

"Bu yıl ilki gerçekleştirilen proje pazarında ödüller sahiplerini buldu"

ATSO ve Antalya OSB iş birliğinde, Fraport TAV Antalya, TÜBİTAK ve Antalya Belek Üniversitesi'nin katkıları ile gerçekleştirdiğimiz ATSO - Antalya OSB Proje Pazarı'nda ödüller sahihlerini buldu. Ülkenin her yerinde üretilen teknolojiler ve inovasyona dönük her türlü uygulamanın ilimizde ilk kez sergilendiği ATSO-AOSB Proje Pazarı etkinliğinde, İstanbul, Ankara, Samsun, Niğde, İzmit, Isparta başta olmak üzere 100'e yakın proje başvurusu alınarak, 30 girişimcinin seçildiği etkinlikte, ticarileşme potansiyeli yüksek, üyelerin doğrudan ihtiyacı olan teknolojik uygulamalar prototipleriyle birlikte melek yatırımcılar ve ATSO üyesi iş insanlarıyla buluştu. "Fikrini ATSO'ya Taşı, Dünya'ya Açıl" temasıyla ulusal çapta iklim krizine karşı geliştirilmesi gereken teknolojilerin doğrudan çağrı kapsamında olduğu ve bu özelliğiyle ilk kez düzenlenen ATSO - Antalya OSB Proje Pazarı ödül töreninde, girişimcilere ödülleri verildi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın kapanış konuşmasını gerçekleştirdiği törende, girişimcilere başarılar dileyen Başkan Bahar, "Teknoloji alanında yüksek katma değerli çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesi büyük bir önem arz ediyor. ATSO olarak ilkimizde yüksek katma değerli ürün, uygulama ve teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye'nin her bölgesinden girişimcileri odamızda ağırlamaktan mutlu olduk. Ulusal çapta gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, sürdürülebilir üretim ve ihracat vizyonu ile hareket ediyoruz" dedi.

Katkı ve destek verenlere teşekkür

Başkan Bahar, ATSO-AOSB Proje Pazarı'na verdikleri katkı ve destekleri için, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Fraport TAV Antalya Terminal A.Ş. Genel Müdürleri Gudrun Teloeken ve Deniz Varol'a teşekkür plaketlerini takdim etti. Proje Pazarı Jürileri, Mentörler ve Ön Değerlendirme Kurulu Üyelerine plaketlerini ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz, Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin tarafından takdim etti.

Proje pazarında toplam 300 bin TL ödül

Törende, "Sürdürülebilir Akıllı Şehirler ve İklim Değişikliğine Dirençli Kentler", "Havacılık ve Yer Hizmetleri Teknolojileri", "Bilişim ve Yazılım Teknolojileri" kategorilerinde dereceye giren girişimcilere ödülleri verildi. "Sürdürülebilir Akıllı Şehirler ve İklim Değişikliğine Dirençli Kentler" kategorisinde, Çevreci ve Uzun Ömürlü Lityum İyon Pil Üretim Projesi ile Tayfun Koçak, Zor Hava Şartlarına Dayanıklı 500 Watt İnovatif Rüzgar Türbini Projesi ile Hüseyin Bakışlı ve Powea Akıllı Şarj Çözümleri Projesi ile Ali Kaya'ya ödülleri ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu tarafından takdim edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz ve Fraport TAV Antalya Terminal A.Ş. Genel Müdürü Deniz Varol, "Havacılık ve Yer Hizmetleri Teknolojileri" kategorisinde Apron Vision Projesinde Bora Özdemir'e, Oriana Loglama Yazılımı projesine Özen Özer ve Havalimanı Terminallerinin İç Mekan Hava Kalitesi Ölçüm ve Kontrol Otomasyonu Projesi ile Ahmet Gürol Kalaycı'ya ödüllerini takdim ettiler. "Bilişim ve Yazılım Teknolojileri" kategorisinde ödüle layık görülen Akustik Dedektör Projesi Burak Şükrü Çetinkaya, Crocode Oyun Temelli Elektronik Deney Seti Projesi Çağdaş Taşpınar ve Dijital Kartvizit Projesi Botan Emre Ünlü'ye ödülleri Başkan yardımcısı Göksu ve Yönetim Kurulu Üyesi öz tarafından verildi. - ANTALYA