Marmaris'te Otel Kapanmaları ve Satışları Artıyor

Son günlerde " Marmaris'te satılık otel ve kapanacak otel sayısındaki artış" yönünde çıkan haberlere dikkat çeken Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, bu sürecin sadece Marmaris'e özgü olmadığını ifade ederek "Önceliğimiz turizmde sürekliliği korumak" dedi.

Son dönemde basında yer alan "Marmaris'te satılık otel ve kapanacak otel sayısındaki artış" haberleri, turizm sektöründe yaşanan dönüşüm sürecini yeniden gündeme taşıdı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, mevcut ekonomik şartlar ve 31 Mayıs'a kadar tamamlanması gereken bina yangın mevzuatına uyum sürecinin, sektördeki işletme kararlarını doğrudan etkilediğini söyledi. Başkan Ayhan, özellikle yüksek finansman maliyetleri, işletme giderlerindeki hızlı artış ve döviz kurundaki yükselişin enflasyonun altında kalması gibi nedenlerle, konaklama sektöründe maliyet dengesinin bozulduğunu ifade etti. Bu tablo nedeniyle bazı işletmelerin yatırım planlarını gözden geçirmek, işletme modellerini yeniden kurgulamak ve farklı seçenekleri değerlendirmek zorunda kaldığını belirtti.

Marmaris'te yaşanan gelişmelerin Türkiye genelindeki turizm destinasyonlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Başkan Ayhan, "Benzer süreçler bugün Türkiye'nin tüm turizm bölgelerinde yaşanıyor. 'Satılık Otel veya Kapanan Otel' başlığı, aslında sektörün üzerinde biriken ekonomik ve operasyonel baskıların daha görünür hale gelmiş halidir" dedi.

"Binalar mevcut yönetmeliğe uyum sağlıyor"

Yangın güvenliği sürecine ilişkin kamuoyunda zaman zaman yanlış bir algı oluştuğuna dikkat çeken Ayhan; "Burada altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var. Yeni yayımlanmış bir yönetmelik söz konusu değil. Mevcut binalar, 2007 yılında yayımlanmış Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen eksiklerini gidermek üzere bir uyum süreci yürütüyor" şeklinde konuştu.

Başkan Ayhan, Marmaris'te bazı konaklama tesislerinin halihazırda yönetmeliğe uygun olduğunu ve onay raporlarını aldığını, eksikleri bulunan tesislerin ise denetimler ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdığını belirterek "İşletmelerimiz misafir ve çalışan güvenliğini her şeyin önünde tutuyor. Sahada ciddi bir emek ve yatırım süreci var. Nisan ayı sonuna kadar tesislerimizin çok büyük bir bölümü tadilatını tamamlamış ve yangın onay raporunu almış olacak" dedi.

"Sorumluluk paylaşımı netleşmeli"

Uyum sürecinde en kritik başlıklardan birinin, özellikle kiralama modeliyle işletilen tesislerde yaşanan mal sahibi-kiracı anlaşmazlıkları olduğunu ifade eden Ayhan, yangın güvenliği yatırımlarının bazı yapılarda yüksek maliyetli dönüşümler gerektirdiğini, bu nedenle sorumluluk paylaşımı konusunda ciddi uyuşmazlıklar yaşandığını söyledi. Bazı kira sözleşmelerinde tadilat ve yatırım sorumluluğu açık biçimde tanımlanmadığı için uygulamada anlaşmazlıkların doğabildiğini ifade eden Ayhan; "Bu durum, ne yazık ki bazı tesislerin faaliyetlerine son vermesine kadar uzanabiliyor. Süreci hızlandıracak, tarafları koruyacak ve sorumlulukları netleştirecek daha güçlü bir çerçeveye ihtiyaç var. Aksi halde kapanan tesis sayısında artış olması kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

"Yatak arzı azalırsa doluluk artar"

Sektörün genel görünümüne ilişkin dengeli bir öngörü paylaşımı yapan Başkan Ayhan; "İşin geneline baktığımızda, bu süreçte kapanan ya da faaliyetine ara veren tesisler olacaktır. Satılık ya da işletme modelini değiştiren tesis sayısındaki artış, yalnızca ekonomik baskıların değil, aynı zamanda sektörün yeniden yapılanma sürecinin de bir sonucudur. Bu durum, bazı tesisler için pazardan çıkış anlamına gelirken, bazıları için de yenilenme, el değiştirme ve daha güçlü bir yapıyla yeniden faaliyete geçme fırsatı oluşturmaktadır. Burada aslında bir kriz değil, sektörün ve rekabetin doğası gereği bir dönüşüm söz konusudur. Bununla beraber Marmaris, 703 konaklama tesisinde, 70 bine yakın yatak kapasitesine sahip bir turizm kentidir. Yıl genelinde ortalama yüzde 62 doluluk oranı söz konusu. Bu çerçevede yatak arzında yaşanabilecek muhtemel bir azalma, doğal olarak doluluk oranlarında artış yönünde bir dengeyi de beraberinde getirecektir" dedi.

"Önceliğimiz turizmde sürekliliği korumak"

Marmaris Ticaret Odası olarak sürecin sağlıklı yönetilebilmesi için kamu otoriteleri ve sektör paydaşlarıyla başından bu yana temasların sürdüğünü belirten Başkan Ayhan, oda olarak üyelerin finansman sıkıntısını hafifletmek amacıyla mevcut piyasa şartlarının altında faiz oranlarıyla kredi kullandırılması noktasında da destek mekanizmaları oluşturduklarını söyledi. Ayhan açıklamasının devamında, "Marmaris güçlü ve güvenli bir destinasyondur. Önceliğimiz, güvenlik standartlarını yükseltirken sektörün sürekliliğini korumak, istihdamı ve hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde desteklemektir" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA