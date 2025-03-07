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BARÜ'nün salep yetiştiriciliğine katkı sağlayacağı projede imzalar atıldı

BARÜ'nün salep yetiştiriciliğine katkı sağlayacağı projede imzalar atıldı
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Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen ve salep bitkisinin korunması ile üretimini hedefleyen proje kapsamında sözleşme imzalandı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen ve salep bitkisinin korunması ile üretimini hedefleyen proje kapsamında sözleşme imzalandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından yürütülen 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler Programı kapsamında yapılacak proje için sözleşme imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki program ile Bartın'da salep bitkisinin üretimine yönelik eğitim süreçleri yürütülerek hem teşvik edilmesi hem de türün korunması sağlanacak.

Projede imzalar atıldı

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) başvuru sahibi, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iştirakçi olduğu projede, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ile BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından imzalar atıldı. Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan'ın katılımıyla Bartın 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşe Genç Lermi ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünden proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş de yer aldı.

Laboratuvar, eğitim, üretim, hibe desteği

"Anadoludakiler - Sürdürülebilir Salep Üretimi" başlıklı proje kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere doku kültürü laboratuvarı kurulacak. Bu laboratuvarda Bartın'da doğal olarak yetişen ve nesli tehlike altında olan salep orkide tohumlarından salep fidesi üretilmesi, 19 kişilik hedef kitleye salep yetiştiriciliği eğitimi verilmesi ve proje sonucunda üretilen fidelerin hedef kitleye 3 yıl boyunca hibe edilerek salep üretiminin teşvik edilmesi planlanıyor.

"Yerel kalkınmaya iş birliği içerisinde destek oluyoruz"

Doğal kaynaklarımızın korunması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi adına yapılan iş birliği protokolünün önemini vurgulayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemizde bir kültüre dönüştürerek sürdürülebilir hale getirdiğimiz araştırma ve bilim üretme ekosistemimiz ile yerel kalkınmaya katkı sunuyoruz. Bulunduğumuz yerden başlayarak ilimiz üreticisine destek olacak projeler yürütüyor, hem ülkemize hem bölgemize değer katıyoruz. Bu düşüncelerle Üniversitemizin misyonuyla da uyumlu, topluma ulaşan ve değer üreten gayretleri için proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş'ü ve kurumsal ilerleyişimize sundukları özverili katkılar için Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Ayşe Genç Lermi'yi tebrik ediyorum. Şehrimizin ve bölgemizin kalkınması doğrultusunda yaptığımız çalışmalara verdikleri destekler için Bartın Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan'a ve BAKKA Genel Sekreterimiz Sayın Mehmet Çetinkaya'ya teşekkürlerimi sunuyor, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projeye katkı sunacak Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Yasin Önder ile yerel kalkınmaya destekleri için BAKKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörümüz Dr. Sayın Şahin Baş ve Yatırım Destek Ofisinden Uzman Sayın Bahadır Kalecik'e teşekkür ediyorum. Ayrıca geleceğe olan yürüyüşümüzde bizleri daima motive eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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