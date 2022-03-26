Barış Ayhan: "Ekonomik açıdan sıkıntı yaşamayan nadir belediyelerdeniz"

SİNOP (İHA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediyenin ekonomik durumuyla ilgili sorulan soruya Başkan Ayhan, " Türkiye'de ekonomik açıdan sıkıntı yaşamayan nadir belediyelerdeniz" dedi.

Sinop'ta bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Barış Ayhan, başkanlığa geldikten 41 gün sonra imar planlarının iptal edilmesi sonrası belediyenin yalnızca su faturası ve emlak vergisiyle geçindiklerini dile getirdi. Belediyenin ekonomisinin nasıl olduğu sorusuna "Ekonomik durumumuz çok iyi" diye yanıt veren Ayhan, " Türkiye'de ekonomik açıdan sıkıntı yaşamayan nadir belediyelerdeniz. Sinop'ta herkesle her şeyi şeffaf şekilde konuşuyoruz. Biz Sinop'ta personel maaşı ile Türkiye'deki belediyeler arasında çok iyi konumdayız" şeklinde konuştu.

Sinop Belediyesi işçisi ne kadar maaş alıyor?

Başkan Ayhan, mesai ve ikramiyelerin dışında belediyede çalışan taşeron işçinin ve kadrolu personelin en düşük maaşını açıkladı. Ayhan, "Sinop Belediyesi'nde kadrolu bekar bir işçi en az maaşı 7 bin 860 TL maaş alıyor. Mesai hariç, senede iki defa da ikramiye veriyoruz. Taşeronlarımız var, 5 binin altında maaş alan yok. Bizde hiç asgari ücret maaş alan yok. Bunlar, fazla mesai ve ek ödemeler hariç. Onun dışında İller Bankası'ndan gelen payla üzerine takviye yapmadan maaş ödeyen bölgedeki tek belediye biziz. Bölgemizde bizim dışımızda birçok belediye, İller Bankası'ndan gelen payın üzerine emlak vergisinden, su tahsilatından para ekleyerek maaş ödüyorlar. Bunun dışında göreve geldiğimizden beri 6 tane araç aldık" ifadelerini kullandı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi