Bankacılık ve sigorta sektörleri Türkiye Bankasürans Zirvesi'nde buluştu

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan, sigortacılık sektörünün daha anlaşılır olması gerektiğini belirterek, "Sigortacılık haberleri özünde insana hitap ediyor, insan odaklı hikayelerle bunu anlatabilirseniz, çok daha anlaşılır olacaktır." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi" sona erdi.

Alanında Türkiye'de ilk ve tek olan etkinlik; banka, sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin kamu, birlik ve dernek yöneticilerini; banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerini; akademisyenler ile fintech ve insurtech teknoloji şirketlerini buluşturdu.

Zirvede "Bankasürans Ekosisteminde Medyanın Stratejik Rolü: Güveni Artıran Anlatılar" başlıklı sunum yapan Serhat Akkan, medyanın sektörlere aracılık etmesinin önemine işaret ederek, sigorta sektörünün medya ile ilişkisinin gelişmesi için yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Sigortacılık sektörünün en büyük açmazlarından birisi anlaşılır olmamak." diyen Akkan, sektörün vatandaşlara hitap ettiğini, bu nedenle daha anlaşılır olması gerektiğini söyledi.

Panellerde dile getirilen sigorta sektörünün pastasını büyütmesi konusuna atıfta bulunan Akkan, "Pastayı büyütmenin yöntemlerinden birisi de daha çok kitleye ulaşmak. Daha çok kitleye ulaşmak için de medyaya ulaşmanız gerekiyor. Medyayı sık kullanırsınız ancak çok teknik kullanırsanız verdiğiniz mesajların halkta bir karşılığı olmaz." diye konuştu.

Sigorta sektörüne işbirliği çağrısı

Serhat Akkan, doğru iletişim modelinin kullanılmasının önemine değinerek, bu sayede sektörün daha anlaşılır olabileceğini, bunun da büyümeye katkı sağlayacağını anlattı.

Akkan, konuşmasında Anadolu Ajansının yayın ve haber politikası hakkında katılımcılara bilgi vererek, sigortacılık sektörü ve medya kuruluşları arasında işbirliği çağrısı yaptı. Serhat Akkan, "Sigortacılık haberleri özünde insana hitap ediyor, insan odaklı hikayelerle bunu anlatabilirseniz, çok daha anlaşılır olacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Anadolu Ajansı adına verilen katkı ve destek ödülü Serhat Akkan'a takdim edildi.

"Zirve bankasürans sektörüne ciddi katkı sunacak"

Katılım Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Salih Çetinkaya da böyle bir zirvenin düzenlenmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, etkinliğin bankasürans sektörüne ciddi katkı sunacağını söyledi.

Bankasüransta istenilen başarıya ulaşmak için sigorta şirketlerinin banka çalışanlarına yatırım yapması gerektiğini dile getiren Çetinkaya, "Ürün eğitimleri, satış teknikleri, fayda-maliyet analizi gibi alanlarda sigorta şirketleri banka çalışanlarını mutlaka desteklemeli. Gelişmiş bankacılık sistemleri içerisine sigortacılık ürünlerinin de entegre edilmesi inanılmaz derecede konuyu hızlandıran bir olgudur." diye konuştu.

Zirve kapsamında çok sayıda panel düzenlendi

Zirve kapsamında düzenlenen panel ve sunumlarda sektörün önde gelen isimleri, bankasürans alanındaki gelişim, değişim ve dijitalleşmeyi ele aldı.

"Yapay Zeka ve Dijitalleşme Çağında Bankasürans Nasıl Şekillenecek?" başlıklı panelde Agesa Banka Sigortacılığı Grup Müdürü Saadet Uruçoğlu, Anadolu Sigorta Bankasürans Müdürü Rıdvan Atasoy, MetLife Bankasürans Direktörü Aydın Çağlan yapay zekanın sektöre etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Güçlü İşbirliği ile Bankasüransın Sigorta Penetrasyonuna Katkısı ve Sektöre Yeni Ürün Kazandırımı" başlıklı oturumda Neova Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya ve Kuveyt Türk Pazarlama Grup Başkanı Ali Bağatır sektörün gelişimine ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Dijitalleşme Odağında Yeni Nesil Bankasürans" panelinde HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, Fibasigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan ve Fibabanka Dijital Kanallar IT Direktörü Erkan Derviş dijitalleşmenin sektöre etki ve katkılarını ele aldı.

Moderatörlüğünü Sigorta Medya Genel Müdürü Can Kantar'ın yaptığı "Bankasüransta Katılım Ekosistemi: Müşteri Beklentilerinin Daha Etkin Yönetimi, Fonlar ve Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüm" başlıklı oturumda Katılım Emeklilik GMY Yaşar Salih Çetinkaya, İlker Arabacı ve İsmail Aydemir konuştu.

"Dünyada Teknolojik Dönüşüm ve Bankasürans'ın Evrimi" başlıklı panelde AcerPro Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Acer, WinSure Financial Company Head (Başkanı) Andrew Warburton ve Fimple Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Güneş görüşlerini paylaştı. Panelin moderatörlüğünü Insurtech Hub Danışmanı Zeynep Stefan yaptı.

RS Teknoloji Grup Başkanı Bilal Türkmen'in "Platform Tabanlı Ekosistemler" başlıklı konuşmasının ardından gerçekleştirilen "Bankasürans'ta Sigortadan Fazlası" başlıklı panelde Quick Sigorta Finansal Sigortalar Satış GMY Soner Tekbaş, Corpus Sigorta GMY Haldun Çelik, Quick Hayat Genel Müdürü Volkan Terzioğlu ve Quick Finans GMY Oğuz Korkmaz konuştu.

Sigortacılık teknolojileri alanındaki girişimler anlatıldı

"Bankasürans'ın Bir Adım Ötesi, Bankalar Ne Bekliyor?" oturumunda Türkiye İş Bankası Bankasürans Birim Müdürü Ayşe Umay Gökgöz, Garanti BBVA Bireysel Müşteri ve Ürün Yönetimi Direktörü Damla Turan Bozdağ ile QNB Bankasürans Direktörü Rıdvan Ağır bankaları sigorta sektörü açısından nelerin beklediğini anlattı.

Gazeteci yazar Noyan Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Dijitalleşen Bankasürans'ta Başarı Yolculukları" panelinde AcerPro Genel Müdür Yardımcısı Hanife Çilingiroğlu, Türkiye Finans Temel Bankacılık ve Nakit Yönetimi Geliştirme Müdürü Kudret Kuğu ve Burgan Bank Sigorta Ürün Yönetimi Bölüm Başkanı Ebru Barhana konuştu.

Zirve, Insurtech Hub Genel Koordinatörü Birol Güleç moderatörlüğünde düzenlenen ve sigortacılık alanındaki girişimlerin anlatıldığı "InsurTech Startup Demoday" ile sona erdi.

Etkinlik kapsamında TSB ile Insurtech arasında gerçekleşecek işbirliğinin duyurusu da yapıldı.