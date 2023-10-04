Bangladeş'teki Kaptai Gölü'nde Balıkçılık Sezonu Başladı

Bangladeş'in Rangamati bölgesinde bulunan Kaptai Gölü'nde balıkçılık sezonu başladı. Dört ay süren yasak sona erdi ve balıkçılar tekrar ağ atarak balık yakalamaya başladı.

Bangladeş'in Rangamati kentinde balık yakalamak için ağ seren balıkçılar, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

RANGAMATİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'teki en büyük insan yapımı göl olan Kaptai'de balıkçılık sezonu tüm hızıyla yeniden başladı. Balık üretimini artırmak için kaynakların korunması amacıyla dört ayı aşkın bir süredir gölde balıkçılık faaliyetleri yasaktı.

Bangladeş'in Rangamati bölgesinde bulunan ve başkent Dakka'nın yaklaşık 391 km güneydoğusundaki Kaptai Gölü, Güney Asya ülkesi Bangladeş'te önemli bir balık ürünleri kaynağı olarak hizmet veriyor.

Bangladeş'in Rangamati kentindeki Kaptai Gölü'nde ağ atarak balık yakalayan balıkçılar, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati kentindeki Kaptai Gölü'nde yapılan ağ balıkçılığından bir görünüm, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati kentindeki Kaptai Gölü'nde ağ atarak balık yakalayan balıkçılar, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati kentindeki Kaptai Gölü'nde yapılan ağ balıkçılığından bir görünüm, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati kentindeki Kaptai Gölü'nde gün batımında çalışan bir balıkçı, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati kentindeki Kaptai Gölü'nde balık toplayan bir balıkçı, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xinhua)