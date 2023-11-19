Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, Balıkesir Gümrük Müdürlüğü, AB menşeli olmayan güneş paneli ve bazı mobilya eşyalarının giriş işlemlerini yapma yetkisine sahip oldu. Ayrıca, Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmek için yetkilendirildi.

Balıkesir Gümrük Müdürlüğü, güneş paneli ve mobilya eşyalarının giriş işlemlerine yetkili oldu

Güneş paneli ve bazı mobilya eşyalarının Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Balıkesir Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan ve ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan güneş paneli ile AB menşeli olmayan bazı menteşeler, mobilya ve mutfak dolap eşyalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Balıkesir Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Öte yandan, Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinden biri olarak yetkilendirildi.