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Balıkesir'de Yağışlar Zeytincileri Sevindirdi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde düşen yağışlar, zeytincileri sevindirdi. Zeytinliklerde budama, sürüm ve gübreleme çalışmaları devam ederken, havaların iyi gitmesiyle zeytinde tomurcuklanma başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, son günlerde düşen yağışlar zeytincileri sevindirdi. Havaların da iyi gitmesi ile zeytinde tomurcuklanma başladığını anlatan üretici Cavit Kabakçı, yörede var yılının yaşanacağını kaydetti.

Burhaniye yöresinde son günlerde düşen yağışlar, üreticileri sevindirdi. Zeytinliklerde budama, sürüm ve gübreleme çalışmasının devam ettiğini anlatan 75 yaşındaki Cavit Kabakçı, "Bu sene bahar iyi gidiyor. Son zamanlarda düşen yağışlar umutları artırdı. İnşallah, iyi bir verim bekliyoruz. Havaların ısınması ile birlikte zeytinde tomurcuklanma da başladı. Yörede bu sene zeytinde var yılı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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