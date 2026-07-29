Haberler

Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu 30 Temmuz’da gerçekleşiyor

Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu 30 Temmuz’da gerçekleşiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım, ticaret ve turizm ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım, ticaret ve turizm ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak Bakü- Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Uzun süredir Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ve ilgili kurumların destekleriyle yürütülen çalışmalar neticesinde hayata geçirilen hava köprüsü, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

İlk sefer kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den hareket edecek uçak, 30 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te Kars Harakani Havalimanı'na iniş yapacaktır. İlk uçuş dolayısıyla havalimanında karşılama programı düzenlenecek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla tarihi an birlikte karşılanacaktır.

Bakü-Kars uçak seferleri yalnızca iki şehir arasında başlatılan bir ulaşım hattı olmanın ötesinde; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Azerbaycan, Kafkasya ve Türk Dünyası ile hava yoluyla doğrudan bağlantısını sağlayacak stratejik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu yeni hava hattının; ticaret hacminin artırılması, turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi, yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik iş birliklerinin desteklenmesi açısından önemli fırsatlar sunması beklenmektedir. Aynı zamanda Kars'ın, demiryolu, karayolu ve havayolunun kesiştiği stratejik konumuyla bölgesel bir ulaşım ve lojistik merkezi olma vizyonuna da önemli katkı sağlayacaktır.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu tarihi güne tanıklık etmek ve ilk uçuşun heyecanını kamuoyuyla paylaşmak üzere tüm basın kuruluşlarımızı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenecek karşılama programına davet ediyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Tadilat aile faciasına dönüştü! 3 kişi yaşam mücadelesi veriyor
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül

Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül
Destici'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...

Destici'den siyasette dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir parti...
Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

Ozan Güven’den “Aşk-ı Memnu” itirafı: Behlül rolünü reddetti
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Sahibinden kaçtı, 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Doğu Asya ülkesi çaresiz: Böylesini en son 122 yıl önce yaşadılar