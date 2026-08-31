Bakan Yumaklı: Aydın'ın 4 Efe'sini Geliştireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın tarım ve orman potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Dört Efe olarak tabir edilen ve dünya birincisi olduğumuz incir, pamuk, zeytin ve kestanemizi daha da geliştirmek üzere gayret edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Aydın'da Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aydın'ın tarımsal geleceğini daha iyi noktalara taşımak adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, Aydın'ın tarım ve orman potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti. Son 24 yılda Aydın'da 190 milyarlık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Özellikle tarım, orman ve su alanında son 24 yılda yaklaşık 190 milyar liralık yatırım yapıldı. Su ve sulama alanında 199 tesis hizmete geçirildi. Yaklaşık 604 bin dekarlık bir arazi sulamaya açıldı. Hepimiz biliyoruz, sulanabilir bir araziyle sulanmayan, suyu götüremediğiniz araziler arasında aldığınız verim açısından devasa farklar var. Dolayısıyla biz de suya yön vermiş, bütün medeniyetlerini suyun kenarına kurmuş bir millet olarak elbette tarımsal üretimimizi de bundan bağımsız düşünemezdik ve nitekim de öyle oldu. Şimdi 36 ürün var. Biraz önce İl Müdürlüğümüzden geldik. Arkadaşlarımız bize Aydın'ın tarım potansiyeliyle ilgili verilerini söylediler. Bunlardan en önemlisi elbette ki daha doğrusu '4 Efe' olarak nitelendirilen incir, pamuk, zeytin ve kestane. Bu 4 Efe'yi dünya birincilikleriyle dünya birincisi olduğumuz veya ilk sıralarda olduğumuz bu ürünleri mutlaka ama mutlaka daha da geliştirmek üzere gayret edeceğiz, çalışacağız. Biz de Bakanlık olarak bütün gücümüzle buradayız" dedi.

"Aydın'ın son 24 yıldaki tarımsal hasılası üç kat artmış durumda"

Tarım sigortasının önemine değinen Bakan Yumaklı, aynı zamanda Aydın'ın tarımsal hasılasının da 24 yılda 3 kat artığının altını çizerek, "Geçen sene çok şiddetli bir kuraklık yaşadık. Tarım sigortası poliçesi olanlar ürünlerinin yüzde 75'ini alma şansına sahip oldu. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil, diğerlerine de maliyetleri kadar bunu karşılamış olmak. Sizlerin vasıtasıyla mutlaka tarım sigortasını emeğin bir garantisi olarak yapılması gerektiğini sizler de vatandaşlarımızla, üreticilerimizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu zaman zarfında 2006 yılından bu zamana kadar Aydın'da 621 bin poliçe oluşturulmuş. Bu poliçelerin bedellerinin 1,5 milyar lirasını devlet olarak, hükümet olarak karşılamışız. Bu zaman zarfında oluşan problemlerden veya zarar tazmininden vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde mağdur olmaması için ödenen tutar yaklaşık 1,2 milyar TL. Bu rakamlar çok cüzi rakamlar değil. Önemli rakamlar. Üretimin sürdürülebilmesi için de son derece kıymetli. Aydın'ın son 24 yıldaki tarımsal hasılası üç kat artmış durumda. Aydın'ın potansiyeline göre bu yeter mi yetmez mi diye zaten hep konuşuyoruz. Burası çok önemli bir tarım şehri ama tarımsal üretimi tarımsal sanayi ile buluşturma adına o yatırımlarımızı da planladık. Bunun dışında birçok başlıkta 11 tane projemiz var. Yaklaşık 7.2 milyar lira maliyetli, bunları da inşallah gayretle bitirmeyi, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ne yaparsak yapalım, iz mi, is mi bırakıyorsunuz bu yaşadığınız hayat içerisinde. Sizin gayretinize, emeğinize, gönlünüzden geçene bakıyor. Ben teşkilatımızın her kademesinde görev yapan, emek vererek bu davaya hizmet eden bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı