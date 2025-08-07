Sayan: Diploma Çetesi Çökertildi

Bilişim 500 Ödül Töreninde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bir diploma çetesi çökertilmiş. BTK, ilk anından itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış, sorunları çözmüş. Ama o bahsettiğim güruh, buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklanıyor. Çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür, yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak, başım dik, kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok" dedi.

"Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması BİLİŞİM 500" ödülleri sahiplerini buldu. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katıldı. Törende diploma konusuna açıklık tetiren Bakan Yardımcısı Sayan, "Bir diploma çetesi çökertilmiş. BTK, ilk anından itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış, sorunları çözmüş. Ama o bahsettiğim güruh, buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklanıyor. Çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür, yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak, başım dik, kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok" dedi.

"5G ve ötesi teknolojilere geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilere odaklanıyoruz"

Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşan veri merkezleri, fiber yatırımları, 5G geçiş sürecinde yapılan hazırlıkların, Türkiye'nin dijital ekonomideki rolünü adeta daha da sağlamlaştırdığını söyleyen Bakan Yardımcısı Sayan, "Genişbant abone sayısının 96 milyonu aştı. Fiber altyapının 605 bin kilometreyi geçti. Bu rakamlar bizim dijitalleşme yolculuğumuzun en somut göstergeleri. Arkasında yalnızca güçlü bir altyapı değil, aynı zamanda ülkemizin her noktasına eşit ve adil dijital erişim sağlamak hedefimiz yatıyor. İşte bu anlayışla 5G ve ötesi teknolojilere geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilere odaklanıyoruz. 2026 hedefimiz net. Türkiye'nin dört bir yanında tamamen yerli ve milli teknolojilerle 5G'yi aktif kullanabilmek. Çünkü biliyoruz ki başkasının teknolojisiyle, başkasının altyapısıyla asla tam bağımsız olamayız. Başkasının kanadıyla yükseldiğiniz zaman bir anda kanatlar kesilir, işte bu anlayışla 5G ve ötesi teknolojilere geçiş sürecinde buna daha da önem veriyoruz. Bakanımız açıkladı, 5G ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız, 2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacağız. Bugün sadece deneme noktalarında var. 6G ile ilgili teknolojilere yönelik hazırlıkları başlattığımızı gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bunların hiçbirisi hamaset değil, harekete, eyleme geçmenin çıktıları" şeklinde konuştu.

"Sahte belgelerle e-imza üretilmesi süreci Medyada müthiş bir bilgi kirliliği oldu"

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecine de değinen Sayan, "Geçtiğimiz günlerde bazı üniversitelerin dijital sistemlerinde sahte kimliklerle elde edilen e-imzalarla yapılan usulsüz işlemler sonucunda sahte diplomalar düzenlendiği kamuoyuna yansıdı. Bu noktada medyada müthiş bir bilgi kirliliği oldu. İşin içine sosyal medyada dahil olduğunda dezenformasyon adeta başrolde oluyor. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum ki bütün kritik durumlarda olduğu gibi biz bu sürecinde ilk anından itibaren tüm hassasiyetimizle devredeydik. 29 Şubat 2024'te BTK çatısı altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bir ihbar geliyor ve aynı gün inceleme başlatılıyor, 1 Mart 2024'te de yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcısına bilgi veriliyor, yüz yüze kimlik ibrazıyla başvuru alımı geçici olarak durduruluyor. Bu tarihten itibaren söz konusu sağlayıcılara ve sağlayıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Bu inceleme doğrultusunda yapılan tüm işlemler ve log kayıtlarını detaylı inceledik. Burada elde ettiğimiz verileri adli ve idari soruşturmalara delil olması amacıyla kaydettik" ifadelerini kullandı.

9 Ağustos 2024'te bir üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (ÖBS) şüpheli işlemler olduğunun beyan edildiğini anımsatan Sayan, "Bu süreçte de yapılması gereken her şeyin titizlikle yapıldı. Tüm tespitler yapıldıktan sonra USOM'un hamlesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. BTK'nın elde edilen delilleri savcılıkla paylaştı. Bu denetimlerin ardından sahte kimlikle üretilen bu e-imzaların iptal edildi. Sürecin başından beri hiç vakit kaybetmeden gerekli tüm çalışmalar yürütülüyor. Ek bir önlem olarak da vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla başvuru sahiplerinin tamamına SMS göndererek adlarına düzenlenen nitelikli elektronik imzaları e-Devlet kapısı üzerinden kontrol etmelerini sağlıyoruz. Bu süreçte de ilave güvenlik adımları da zorunlu hale geliyor ve bütün kritik durumlarda olduğu gibi ilgili tüm kurumlarımızla yakın işbirliği içerisinde çalıştık ve gerekli denetimleri, teknik incelemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Her alanda olduğu gibi dijital alanda da bu ülkenin en güçlü koruyucusu hep birlikte sizlerle birlikte bizleriz. Vatandaşımızın verisini, kimliğini, haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Alnım ak, başım dik, kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok"

Kendisi ile ilgili iddialara da yanıt veren Sayan, "Her türlü olaydan, kaostan beslenmenin yolunu bulan bir güruh bulunduğunu, bunların niyetlerinin de halis değil. Bir diploma çetesi çökertilmiş. BTK, ilk anından itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış, sorunları çözmüş. Ama o bahsettiğim güruh, buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklanıyor. Çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür, yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak, başım dik, kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok. Ancak isterdim ki bir insanın diplomalarının sorgulanmasına değil de aldığı eğitimlerin donanımına odaklanılabilseydi. Sormadan edemiyorum. Neden bir insanın kendini eğitmiş olması bu kadar rahatsız ediyor bazılarını. Bu çamur at izi kalsın mantığından başka hiçbir şey değil. Vay efendim 'Anadolu Üniversitesi'nden dört tane bölüm nasıl bitirilir. Bunu diyen kişiler, okul, üniversite, akademik kariyer görmüş insanlar. Sınavsız ikinci üniversite nedir. ya da açık öğretimden bir bölüm bitirmek için gece gündüz okula mı gitmek gerekiyor. Bir de diyorlar ki 'Bu durum ortaya çıkar çıkmaz, bu bilgiler silinmiş'. İlk günden itibaren bakanlık sayfamızdaki CV, daha sonra kişisel web sitesindeki CV'yi yan yana koyup iki farklı kaynağı yan yana koyup bir de büyük bir açıklık yakalamış gibi lanse ediliyor. Girin bakalım hala orada duruyor" dedi.

Eğitime verdiği önemden, ailesinin bu konudaki hassasiyetinden bahseden Sayan, bundan sonra da aynı şekilde kendini eğitmeye ve okumaya devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL