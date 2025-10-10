Bakan Yardımcısı İnan: "Ülke olarak en zayıf yanımız verdiğimiz cari açık"

Sanayici ve iş adamları ile Samsun'da bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, ülke olarak en zayıf yanlarının verdikleri cari açık olduğunu söyledi. İnan, tüketilenden çok üretmekten başka bir yalın formüllerinin olmadığının da altını çizdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte Sanayici İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katılımı ile yapıldı. Bakan Yardımcısı İnan, burada yaptığı konuşmada sanayicilere bakanlığın yaptığı destekleri anlattı ve ölçeklerini büyütmede nasıl bir yol seçmeleri yönündeki ipuçlarını paylaştı.

"Ülke olarak en zayıf yanımız verdiğimiz cari açık"

Enerji açığı nedeniyle her yıl cari açık verdiklerini ve bunu gidermek için daha çok üretmek zorunda olduklarını ifade eden Bakan Yardımcısı İnan, "İçinde olduğumuz konjonktür, her zaman güçlü durmamız gerektiğini adeta kalın puntolar ile çiziyor. Tarihsel olarak Türk milletinin sırtında adil güç olma sorumluluğu var. Bu sorumluluğunun temel güç kaynağı da iktisadi bağımsızlık. Makro ve mikro ekonomik dengeler düşünüldüğünde en zayıf yanımız verdiğimiz cari açıktır. Bunun da kök nedeni enerji eksikliğimiz. Coğrafi nedenlerle doğal kaynaklardan sebep bir enerji açığımız var. Bu da bize her sene yapısal olarak cari açık verdiriyor. İhracat, turizm gibi gelirlerle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ama iktisadi bağımsızlığımızı nihai olarak kazanıp, adil güç sorumluluğumuzu yerine getirmedeki engelleri kaldırmada tükettiğimizden çok üretmekten başka da bir yalın formülümüz yok. Bunun temel baş aktörü de sanayi ve teknoloji alanı. Gerek endüstri bölgeleri olsun gerek OSB'ler, küçük sanayi siteleri alanları, lojistik bağlantıları ve tren yollarını da kapsayan bir sanayi alanı mastır planı çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de limanlar, demiryolları, sanayi alanlarını birbirine bağlayıp, sanayi alanı arzını mümkün olduğunca sanayicimizin arsaya verdiği değeri minimize ederek maliyetlere yakın satma amacıyla bir program yürütüyoruz. Bunu Samsun'da tüm sanayilerde olumlu anlamda hissediyoruz" dedi.

"Samsun'da katma değer sağlayacak en az 4 yatırım devreye alınacak"

Ülke ve Samsun özelindeki yatırım ve desteklerden de bahseden İnan, "Yeni teşvik modelinde 2 önemli dönüşüm yapıldı. Özellikle orta-yüksek teknoloji yatırımları yapmak isteyen sanayicilerin önünü açacak, destekleyecek düzenlemeler yapıldı. Yerel kalkınma hamlesi kapsamında 81 ilde her yıl 4 farklı yatırımı 6. bölge yatırımlarını destekleyecek şekilde sistemimizi başlattık. Yerel kalkınma hamlesinde Samsun'da 11 tane başvuru var. En az 4 yatırım olacak şekilde Samsun'a en büyük katma değerleri getirecek, Samsun'un refahına hizmet edecek yatırımlar seçilip devreye alınacak. Altyapıyı geliştirip, teşvik siteminde yenilikler yaparken, bir taraftan da ülkece üzerimizde olan kritik bir sorumluluk daha var. O da ölçek artırma tarafına da çalışmak lazım. Bu kurumsal dönüşümün 2 tane başat ödevi var. Birisi; ölçek yükseltme tarafına odaklanmak. Gerekirse yurt dışında rekabet ettiğimiz ülkelerdeki ölçeklere benzeyecek şekilde ortaklıklar, yatırımlarımızı büyütüp daha büyük şirketlerin ölçeklerine gitme tarafında ilerlerken bir taraftan da organizasyonların kurumsallaşması, yönetişim kabiliyetlerinin artması hem yurt dışı pazarlarda etkinliğin artmasını sağlayacak bir dönüşüm olacaktır. Bu ödevlere dikkat edersek ki Samsun'un bu konuda tüm ülkeyi heyecanlandıracak enerjisi var. Samsun nasıl Milli Mücadelede kontak anahtarı bulup başlangıç ateşini yaktıysa yine Türkiye Yüzyılı inşasında da Samsun'un başat faktörlerden birisi olacağına canı gönülden inanıyorum. Bu yolda emeği geçecek herkesi şimdiden kutluyorum. Allah hepimize milletimize yarar işler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

Vali Tavlı: "Samsun, bölgenin ve ülkenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor"

Sanayi yatırımları ile Samsun'un ülkenin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğine değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Kuzey Üretim Merkezi, Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun'umuz, özellikle son yıllarda Türkiye Yüzyılı'nda sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa, adaletten spora, turizmden tarım ve ulaşıma kadar birçok alanda aldığı yatırımlarla bölgemizin cazibe merkezi ve parlayan yıldızı olmaya devam etmiş altyapısıyla 'kuzeyin üretim merkezi' olmuştur. Samsunumuz özel endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge, lojistik merkezi, teknoloji geliştirme ve AR-GE merkezleri, Türkiye'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan büyük firmaları, KOBİ'leri, Kuzey'e açılan kapılarımız olan limanlarıyla sanayi ve ticarette kuzeyin ve Karadeniz Bölgesi'nin başkenti konumundadır" şeklinde konuştu.

Başkan Murzioğlu: "Hedefimiz, sürdürülebilir büyümeyi kalıcı hale getirmek"

Şehrin büyüyen ve gelişen ekonomik yapısını kalıcı hale getirecek çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise şunları söyledi:

"Odamızın ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantının, hem Samsun sanayisinin hem de bölgemizin kalkınması açısından önemli çıktılar sağlayacağına inanıyorum. Samsun, Karadeniz'in üretim üssü konumundadır. Gıda, makine, otomotiv yan sanayi, medikal ve savunma sanayi gibi birçok sektörde güçlü bir üretim altyapısına sahibiz. Ancak, küresel rekabetin hızla arttığı bu dönemde, yenilikçilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretim alanlarında daha fazla adım atmamız gerektiğinin de farkındayız. Ülkemizde tüm ulaşım akslarının bir arada olduğu üç şehirden biri olan Samsun, kara, hava, deniz ve demiryolu altyapısıyla yatırımcılar için eşsiz bir lojistik avantaj sunmaktadır. Bu güçlü altyapıyı, hibe desteğiyle kazandırdığımız Samsun Lojistik Merkezi ile taçlandırdık. Şimdi bu merkezin demiryolu bağlantısını tamamlayarak, hem bölgeye hem de ülkemize çok daha yüksek katma değer sağlayacak bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bugün Samsun sanayisi, 11 organize sanayi bölgesi, 2 özel endüstri bölgesi ve 1 teknoloji geliştirme bölgesi ile üretim kapasitesini sürekli artırmaktadır. Samsun'un sanayisi, tarımı, lojistiği ve teknolojisiyle bir bütün oluşturuyor. Bizler bu bütünlüğü güçlendirecek adımlara her zaman hazırız. Yeni organize sanayi bölgelerimizle yatırım alanlarımızı genişletiyor, girişimcilerimize altyapıdan enerjiye kadar her türlü desteği sağlıyoruz. Üniversitelerimizle iş birliği içinde, sanayi-üniversite entegrasyonunu güçlendiriyor, nitelikli insan kaynağımızı geleceğe hazırlıyoruz. Samsun TSO olarak hedefimiz, yüksek katma değerli üretimi artırmak, ihracatta çeşitliliği derinleştirmek, dijital dönüşümü hızlandırmak ve sürdürülebilir büyümeyi kalıcı hale getirmektir. Bu hedeflere ulaşmanın yolu, doğru bilgiyi, doğru ihtiyacı, doğru destekle buluşturmaktır. Samsun TSO olarak bizler, sanayicilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, üretim kapasitesini artırmak, nitelikli istihdamı güçlendirmek ve yatırım ortamını iyileştirmek için yoğun çaba içerisindeyiz."

Toplantı, sanayicilerle yapılan soru-cevap kısmının ardından sona erdi.