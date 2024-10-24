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Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: "Bizim yerli ve milli üretimimizin olduğu bir noktaya çok planlı bir saldırı gerçekleştirildi"

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "TUSAŞ'a yapılan hain saldırı planlı bir saldırıydı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, " Tusaş'a yapılan hain saldırı planlı bir saldırıydı. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin yanına bırakmayacağız. ilham ve kararlılıkla bilişim, teknoloji, yapay zeka ve milli üretim konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 24'üncü kez gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi'24, İstanbul'da gerçekleştirildi. Kamu, bilişim, akademi ve iş dünyasının bir araya geldiği zirvede ileri teknolojilerin yön verdiği dijital çağın geleceği, alanında uzman isimler tarafından ele alındı. Zirvenin açılış programında, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, "Zekaların Ortaklığı" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

"Bu hain terör saldırısı her alanda ülkemizin güçlü yürüyüşünü ve bağımsızlığını hedef almıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da yaptığı açılış konuşmasında, "Bu saldırılar bize gösteriyor ki ülkece biz güçlü olmak zorundayız. Şunu bilin ki bunu yapanların asla yanına kalmayacak. Biz dünkü terör saldırısından sonra internette paylaşılan görüntülerin ve içeriklerin toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturacağı ve terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edeceği gerekçesiyle yoğun olarak kullanılan platformlar ile ilgili bazı önlemler almak zorunda kaldık. Bu uygulama sonrasında tüm platformlar ile irtibata geçtik. Hain terör saldırısına ilişkin görüntüler terörün amacına hizmet edilmemesi adına ve yayılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduk. Bu hain terör saldırısı her alanda ülkemizin güçlü yürüyüşünü, bağımsızlığını hedef almıştır. Eli kanlı hainlere asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bunun hesabını en ağır şekilde soracağız. Dün TUSAŞ'a olan saldırı normal bir saldırı değildi. Yerli ve milli üretimimizin olduğu bir noktaya planlı bir saldırıydı. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bunu yapan hainlerin yanına bırakmayacağız, bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küresel rekabette ayakta kalmanın en önemli ayağı bilişim ve bilişim teknolojileridir"

Sayan, "Küresel rekabette ayakta kalmanın en önemli ayağı bilişim ve bilişim teknolojileridir. Sürdürülebilirlik ve yapay zeka çok önemli konular. Teknoloji ile insanı bir araya getirmek sürdürülebilir çözümlerin en önemli noktalarından bir tanesi. Teknoloji ancak insanla anlam kazanır. Biz Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde milli teknoloji hamlesinin bize sunduğu güç, ilham ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yapay zekaya yapılan yatırım kadar, yapay zekanın olası risklerini önlemek için de yatırım yapılmalı"

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, "Zekaların Ortaklığı" başlıklı sunumunda, insan zekasının ve yapay zekanın ortaklığının olağanüstü bir hızla geliştiğini belirtti. Halıcı, "İnsan zekası ve yapay zekanın ortaklığında ortaya çıkacak sonuç tek kelime ile verimlilik" dedi.

Yapay zekanın büyük veriden beslendiğine ve özel sektörün en büyük yatırımcısı olduğuna dikkat çeken Halıcı, "Yapay zeka diğer teknolojilere göre hiç kıyaslanmayacak kadar büyük bir hızla ilerliyor. Yapay zeka sistemleri büyük verilerle çalıştığı için, büyük veri teknolojilerinin gelişmesi yapay zekanın gelişiminin hızına yine olumlu bir katkı sağlıyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre yapay zekaya yapılan yatırımda özel sektör, açık ara birinci durumda" diye konuştu.

2025 yılı Bilişim Zirvesi'nin teması ve tarihi açıklandı

BThaber Başkanı Murat Göçe, 2025 yılında gerçekleşecek Bilişim Zirvesi'nin 'yapay zeka, siber güvenlik ve bulut çözümleri' alanlarında olacağını söyledi. Göçe, "Dün üzücü bir olay yaşadık. Hepimiz bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Ölenlere rahmet geride kalanlara da sabır diliyorum. Bu yıl umduğumuzdan çok daha fazla ilgi ve kayıt aldık. Pandemi gibi birçok etkene rağmen her yıl etkinliğimizi gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu sektörde belli bir itibar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Seneye bilişim zirvesini üç adımda yapmayı planlıyoruz. Birinci adımımız yapay zeka, ikincisi siber güvenlik, üçüncüsü de bulut teknolojileri ya da bulut çözümleri konusunda olacak. Bugünkü konumuz verimlilik. Verimlilik eskiden bilinmeyen bir kavramdı. Frederick Winston adlı mühendis üretim tezgahlarını incelerken geleneksel yöntemler ile yanlış yaptıklarını düşünüyor. Bu düşünce neticesinde verimlilik kavramını ortaya atıyor. Dolayısıyla bu konuda bir akım başlatıyor. Ardından da 'Bilimsel Yöntemlerin İlkeleri' isimli bir kitap çıkartıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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