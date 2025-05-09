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Bakan Uraloğlu'ndan Uluslararası Ulaştırma Daveti

Bakan Uraloğlu'ndan Uluslararası Ulaştırma Daveti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Angola, Bulgaristan, Litvanya, Azerbaycan, Mısır, Kongo ve Umman ulaştırma bakanlarıyla video konferans görüşmesi gerçekleştirerek, 27-29 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Forumu'na davet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Angola, Bulgaristan, Litvanya, Azerbaycan, Mısır, Kongo ve Umman'ın ulaştırma bakanlarıyla görüşme gerçekleştirirken, bakanları 27-29 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Forumu'na panel konuşmacısı olarak davet etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.

Paylaşımlarda, Bakan Uraloğlu'nun Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Daniel Sandao, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadzhov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Jean Pierre Bemba Gombo ve Umman Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Said bin Hamood Al Maawali ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Paylaşımlarda ülkelerin ulaştırma alanında işbirliğinin ele alındığı belirtilirken, Uraloğlu'nun ilgili bakanları 27-29 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Forumu'na panel konuşmacısı olarak davet ettiği de kaydedildi.

Litvanya ile stratejik konular da ele alındı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise Bakan Uraloğlu'nun Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Eugenijus Sabutis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Paylaşımda, "Üç Deniz Girişimi'nin önemli projelerinden olan Via Carpatia başta olmak üzere birçok stratejik konu ele alındı. Türkiye ve Litvanya ile ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesi için çalışıyoruz. Bakanımız, Sabutis'i, 27-29 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Forumu'na panel konuşmacısı olarak bizzat davet etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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