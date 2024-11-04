Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı Işık Görme Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule etabının yüzde 74'ünün tamamlandığını belirterek, "Çalışmalarımızı 2025 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'nde yaptığı konuşmada, yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın yaklaşık 8,4 kilometrelik kesimini oluşturan Halkalı-Ispartakule arasındaki tünelde ışık görüldüğünü söyledi.

Asya ile Avrupa arasında en kısa, güvenli ve ekonomik koridor olarak değerlendirilen İpek Demiryolu Projesi'nin hayata geçmesine çok önem verdiklerini dile getiren Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı olarak bilinen projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, hattın, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etapları olmak üzere 3 etaptan oluştuğunu kaydederek, "Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, bu etapta 8,4 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yaptıklarını anlattı.

"Halkalı-Ispartakule etabının yüzde 74'ü tamamlandı"

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla da TBM makinalarıyla kazıları yapılan 6,4 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelimizden arkamda gördüğünüz TBM-1 Tüneli'ndeki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp ışık görme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TBM-2 tünelimizin kazı çalışmalarında ise yüzde 80 ilerleme kaydettik. En kısa sürede oradaki kazı çalışmalarını da bitireceğiz. Halkalı-Ispartakule etabımız genelinde yüzde 74 ilerleme sağladık ve çalışmalarımızı 2025 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine, oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz."

Bölgedeki 3,1 milyon insanın İstanbul'a ulaşımını da sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı-Çerkezköy Demiryolu Hattı'nın ulusal demir yolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Işığı gördüğümüz tünelle Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle sabah ve akşamları işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon insanımız Marmaray üzerinden; Halkalı İstasyonu'ndan YHT ve yapımına devam ettiğimiz Halkalı-İstanbul Havaalanı Hattı'na, Ataköy İstasyonu'ndan Ataköy-Olimpiyat Metrosu'na, Bakırköy İstasyonu'ndan Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'na, Kazlıçeşme'den Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımıza, Yenikapı'dan Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Hacıosman metro hatlarına, Söğütlüçeşme'den metrobüse, Ayrılıkçeşmesi'den Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na, Üsküdar'dan Üsküdar-Ümraniye-Samandıra Metrosu'na, Bostancı'dan Bostancı-Dudullu Metrosu'na ve Gebze İstasyonu'na kadar ulaşacak."

Uraloğlu, Ispartakule'nin devamında Çerkezköy'e kadar uzanan 67 kilometre uzunluğundaki güzergahtaki çalışmalara Çerkezköy tarafından başladıklarını kaydederek, gelecek dönemlerde Ispartakule'den devam eden kısmında Bahçeşehir ve Çatalca istasyonlarını inşa ederek Çerkezköy'e ulaşacaklarını anlattı.

"Kapıkule-Çerkezköy etabının da 2025 sonunda bitirilmesi hedefleniyor"

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabının finansmanında kısmen Avrupa Birliği fonu kullandıklarını belirterek, toprak, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlama aşamasında olduklarını söyledi.

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binası yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, "Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını da aynı Halkalı-Ispartakule etabımız gibi 2025 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ni AB işbirliğiyle uzun zamandır hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Demir raylar üzerinde süzülecek trenlerimiz sadece yolcu ve yük taşımayacak, insanımızın hayatına yeni bir soluk getirecektir. Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar sağlayacaktır." açıklamasını yaptı.

Bu hattın Türkiye'den Avrupa'ya taşınan yük miktarını da artıracağını vurgulayan Uraloğlu, "Yine, Avrupa ile olan ilişkilerimizi daha da ileri noktalara taşıyacağını düşündüğüm Kalkınma Yolu Projesi ile de Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile kesintisiz ulaşım sağlamayı planlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Kalkınma Yolu kapsamındaki 2. Bakanlar Konseyi Toplantısını Bağdat'ta gerçekleştirdik. Projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız Mutabakat Deklarasyonu ile teyit etmiş olduk." diye konuştu.

"Yeni hızlı tren hatlarının yapım çalışmaları sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarını belirterek, 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunun 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini söyledi.

Şu anda Halkalı-Kapıkule ile birlikte Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam edildiğini anlatan Uraloğlu, "Kars-Aralık-Iğdır-Dilucu Demiryolu Projesi ve Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi'nin ihalelerini de yaptık ve yapımlarına en kısa zamanda başlayacağız. Delice-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum arasının ihalesini yakında yapıyoruz. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda demir yolu hat uzunluğumuzu 28 bin 600 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Tünelde ışık göründü

Konuşma sonrası Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı'nda ışık görünmesi için talimatı verdi.

Birinci tüneli açan makine TBM-1'in çalıştırılmasının ardından Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı'nda ışık görüldü. Işığın görülmesinin ardından tünel açma makinesine çıkan iki işçi Türk bayrağı açtı.

Makine operatörüne teşekkür eden Uraloğlu, törenin ardından çalışanlarla fotoğraf çektirdi.