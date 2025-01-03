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Bakan Şimşek'ten 2024 Ekonomi Değerlendirmesi: Dolar Cinsinden Milli Gelir 1,3 Trilyon Dolar Olacak

Bakan Şimşek'ten 2024 Ekonomi Değerlendirmesi: Dolar Cinsinden Milli Gelir 1,3 Trilyon Dolar Olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı ekonomi verilerini değerlendirerek, dolar cinsinden milli gelirin 1,3 trilyon dolara ulaşacağını, istihdamın 843 bin kişi artığını ve işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdüreceğini açıkladı. Bakan ayrıca cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilediğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı ekonomi verilerine ilişkin, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak. İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek"dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 yılını değerlendirdi. Bakan Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme gerçekleştiğini belirterek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak. İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.

"Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi"

Şimşek, ihracat dirençli görünümünü korurken ithalatın önemli ölçüde gerilediğini açıklayarak, "Turizm güçlü performansına devam etti. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi. Program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek" dedi.

"Türkiye'nin uluslararası rezerv pozisyonu güçlendi"

Türkiye'nin uluslararası rezerv pozisyonunun güçlendiğini vurgulayan Bakan Şimşek, Türk lirasına güvenin arttığını ve Kur Korumalı Mevduatın önemli ölçüde azaldığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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