Bakan Şimşek: Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıllık enflasyon 48 ayın en düşük seviyesini görürken Bakan Şimşek farklı bir veriyi paylaşarak "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon 0,87 oldu. Yıllık bazda ise enflasyon 31,07'ye geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN VERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyon 48 ayın en düşük seviyesine gerilirken, Bakan Şimşek yüzünü güldüren farklı bir veriyi kamuoyuyla paylaşarak "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞME 44 PUANI AŞTI"

Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde; "Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü.

"ILIMLI SEYRİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.

2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları

•Sıkı para politikası

•Güçlenen finansal istikrar

•Destekleyici maliye politikası

•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

•Eğitimde kural bazlı fiyatlama

•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

