Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte yaşanan savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akit TV'de konuşan Şimşek, çatışmaların küresel ticareti ve enflasyonu ciddi şekilde etkilediğini belirterek savaşın uzaması halinde Türkiye ekonomisinin de olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

"KIZILDENİZ VE HÜRMÜZ'DE CİDDİ SIKINTI VAR"

Şimşek, özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimlerin küresel ticaret akışını zorlaştırdığını ifade ederek, "Hem Kızıldeniz hem Hürmüz'de ciddi sıkıntı var. Bu durum Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşımı etkiliyor. Bu da küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor. Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu." dedi.

"SAVAŞ UZARSA ETKİSİ ARTABİLİR"

Savaşın Türkiye ekonomisine etkisini de değerlendiren Şimşek, çatışmaların kısa sürmesi halinde etkilerin sınırlı kalabileceğini söyledi. Şimşek, "1-2 ay sürerse etkilerin kontrol edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama daha uzun sürerse cari açık ve enflasyona etkilerinin olumsuz olma ihtimali var. Savaşın etkisini küçümsememek lazım ama bu etkiyi yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşanan İsrail-İran gerilimini hatırlatan Şimşek, Hürmüz Körfezi'nin kapanmasının dünya enerji ve emtia ticareti üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve bunun Türkiye'ye de yansıyabileceğini belirtti.

PİYASALAR İÇİN BİR DİZİ TEDBİR

Şimşek, küresel şokun etkilerini sınırlamak için ekonomi yönetiminin çeşitli adımlar attığını vurguladı. Merkez Bankası'nın döviz ve TL likiditesini yönetmek için önemli tedbirler aldığını belirten Şimşek, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun da piyasalarda spekülatif hareketleri önlemek için önlemler aldığını aktaran Şimşek, borsada açığa satışın geçici olarak yasaklandığını ifade etti. Borsa İstanbul'un da emir işlem yoğunluğunu düşürerek piyasalardaki oynaklığı azaltmaya yönelik adımlar attığını dile getirdi.

"EŞEL MOBİL OLMASAYDI MAZOT 83 LİRA OLACAKTI"

Enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı eşel mobil sistemini devreye aldıklarını belirten Şimşek, bu sayede akaryakıt fiyatlarının vatandaşlara daha sınırlı yansıdığını söyledi.

Şimşek, "Eşel mobil sistemini uygulamasaydık bugün Ankara'da mazotun litresi 83 lira 10 kuruş olacaktı. Petrol fiyatlarındaki artışla bu seviyeye çıkacak olan fiyat, eşel mobil sayesinde şu an 67 lira 10 kuruş. Benzin de bugün 62 lira 30 kuruş seviyesinde. Bu sistemi devreye almasaydık 71 lira 11 kuruş olacaktı." dedi.

Bu uygulamanın bütçeye ciddi yük getirdiğini belirten Şimşek, sistemin geçici olarak uygulandığını ve savaşın kısa sürede sona ermesi beklentisiyle devreye alındığını ifade etti.

"ENFLASYON BU YIL DA DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Şimşek, savaşın küresel ekonomide şok etkisi yarattığını ancak Türkiye'nin süreci yönetmeye çalıştığını söyledi. Enflasyonun bu yıl da düşüş eğilimini sürdüreceğini dile getiren Şimşek, "Savaş nedeniyle ciddi bir şokla karşı karşıyayız. Geçici olacağı varsayımıyla söylüyorum, enflasyon bu sene düşmeye devam edecek. Daha çok cari açık konusunda tedirginim ama yine de yönetilebilir olacağını düşünüyorum." diye konuştu.