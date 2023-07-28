Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren CDS'lerin mayıs ayından bugüne 300 baz puan düştüğünü ifade ederek, 'Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor' dedi.