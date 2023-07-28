Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor
Ekonomi Haberleri
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren CDS'lerin mayıs ayından bugüne 300 baz puan düştüğünü ifade ederek, 'Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor' dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren CDS'lerin mayıs ayından bugüne 300 baz puan düştüğünü ifade ederek, "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor" dedi.
Bakan Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor… Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü" açıklamalarında bulundu.