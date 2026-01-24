Haberler

Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Güncelleme:
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımlayan Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

"ÜÇ OLUMLU GELİŞME"

Sosyal medya hesabından "Üç olumlu gelişme" başlığıyla bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in kararına ilişkin "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklaması şöyle devam etti:

"Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."

