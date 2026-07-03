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Bakan Şimşek: Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz

Bakan Şimşek: Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın dış ticaret dengesini etkileyeceğini ancak cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatta olumlu görünüme rağmen, enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır. Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı ihracat ve ithalat verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken, yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat artışı ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti. İhracatta olumlu görünüme rağmen, enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır. Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz. Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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