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Bakan Şimşek yüksek altın ithalatının cari açığı artırdığını belirtti

Bakan Şimşek yüksek altın ithalatının cari açığı artırdığını belirtti
Haberler
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Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son dış ticaret rakamlarını yorumladı. Altın ithalatının yüksek seyrettiğini belirten şimşek buna rağmen cari açığın hedeflerin de altında geleceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini yorumladı. ithalatın görece yüksek seyrettiğini ve bunun sebeplerini anlatan Şimşek, olumlu konuştu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada yüzde 1'lik hedefi işaret etti.

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinde dış denge açısından olumlu sinyaller geldiğini belirterek, cari açığın milli gelire oranla sürdürülebilir seviyelerde kaldığını vurguladı. Şimşek, yılın ilk çeyreğinde cari açığın GSYH'ye oranla yüzde 1'in altında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Şimşek açıklamasına şöyle devam etti:

"ALTIN HARİÇ DENGE FAZLA VERDİ"

Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi. İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Bakan Şimşek cari açığın tahminlerin de altında geleceğini söyledi

Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor.

Bakan Şimşek cari açığın tahminlerin de altında geleceğini söylediBakan Şimşek cari açığın tahminlerin de altında geleceğini söyledi

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Sırma Saçlı Mehmet Yeee Kürküm Yeee Doymadınız Dünyalığa

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Ekonomi iflas ettiyse vatandaş mı suçlu oluyor

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Haber YorumlarıMelih İnce:

yeni vergi için yol mu yapıyorsun bakan? önce doğudaki kaçak elektrik kullananımını engelle?

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Vergisi yüksek olduğundan pahalıdır belki

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Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Altın yüksek ne kelime ağrı dağı kadar yüksek ulaşmak mümkün değil altının fiyatı balon gibi şişti düğünlerde altın takmak hayal oldu ekonomi uçuyor

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