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ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı

ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptığını bildirdi. "Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun, ekonomi programımız yakından takip ediliyor" diyen Şimşek, Türkiye'ye bazı uluslararası finansman kuruluşlarından da 3 yıllık dönemde, uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngördüklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptığını bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı

"TÜRKİYE'YE İLGİ YOĞUN"

Burada, 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerin yanı sıra G20, IMFC ve IMF ülke grup toplantılarına katıldığını belirten Şimşek, "ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık. Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun, ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı

41 MİLYAR DOLARLIK PROJE FİNANSMANI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, ABD temasları kapsamında bir araya geldiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

41 milyar değil bin katı da olsa bu kafa ile bu ekonomi yönetimi ile havan da su dövmekten başka bir şey değil

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Show yapmayı bırakın artık dsi tck gibi kuruluşlar müteahhitlere olan borcunu artık ödeyemiyor. Yok hakedişin %10 unu yok yüzde 20 sini yok cumhurbaşkanlığından nakit gelmedi saçmalamalarını bırakın artık insanların hak ettiği paralarını paçavraya çevirip ödemekten vazgeçin. Yoksa iş adamları artık tek tek yurt dışına büyük bir hızla gidiyor. Bu saçmalığa dayanamadı için.

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