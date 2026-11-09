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Bakan Şahbazov, COP31'de yatırımcılara yenilenebilir enerjide işbirliği çağrısı yaptı

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Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen TÜREB-GWEC toplantısında yatırımcıları yenilenebilir enerji ve sınır ötesi elektrik koridorlarında işbirliğine çağırdı. Şahbazov, Türkiye'nin COP31 Başkanlığının yatırımlara ivme kazandıracağını söyledi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, uluslararası finans kuruluşlarını, yatırımcıları ve şirketleri yenilenebilir enerji üretimi, sınır ötesi elektrik koridorları ve uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları konusunda işbirliğine davet etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) işbirliğinde "TÜREB-GWEC COP31 Bakanlar ve Yatırımcılar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Şahbazov, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında güçlü bir sanayi altyapısı oluştururken bölgenin enerji güvenliğine, tedarik kaynakları ve güzergahlarının çeşitlendirilmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin iklim hedeflerinin ekonomik kalkınma ve enerji güvenliğiyle uyumlu hale getirilmesi açısından değerli olduğuna dikkati çeken Şahbazov, "Türkiye'nin COP31 Başkanlığının, enerji dönüşümüne yönelik yatırımların harekete geçirilmesine ve taahhütlerin yerine getirilmesine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Şahbazov, elektrifikasyonun enerji güvenliği ile sanayinin rekabet gücü arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek, "Sanayi, ulaştırma, binalar ve dijital altyapı, 2026-2030 döneminde dünya genelinde yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi öngörülen elektrik talebini artırıyor. Görevimiz, emisyonları azaltırken artan bu talebi güvenilir ve uygun fiyatlı elektrikle karşılamak. Politikalarımız, yatırımcılara uzun vadeli güven vermeli ve sanayinin rekabetçi fiyatlarla istikrarlı enerji tedarikine erişmesini sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Rüzgar enerjisi sektöründeki işbirliği fırsatlarına da değinen Şahbazov, şunları kaydetti:

"Karasal ve deniz üstü rüzgar enerjisi, Hazar-Karadeniz-Avrupa, Azerbaycan-Türkiye-Avrupa ve Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan enerji koridorlarının başlıca elektrik kaynakları arasında yer alacak. Kazakistan ve Özbekistan'da rüzgardan üretilen elektriğin Trans-Hazar Koridoru üzerinden Azerbaycan'a, oradan da Batı pazarlarına ulaştırılması için de çalışıyoruz. Bu çabalar, üretici ve tüketici ülkeleri birbirine bağlayarak bölgesel enerji işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturuyor."

Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru projesi

Şahbazov, fizibilite çalışmaları tamamlanan ve 2032'den itibaren aşamalı olarak faaliyete geçmesi planlanan Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru projesine ilişkin de "Proje, yaklaşık 3 bin kilometre uzunluğunda olacak ve nihai olarak 4 gigavatlık iletim kapasitesine ulaşacak. 2029'da nihai yatırım kararına ulaşmak amacıyla şu anda AB ile finansman ve ortaklık fırsatlarını değerlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Uluslararası işbirliği çağrısında bulunan Şahbazov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası finans kuruluşlarını, yatırımcıları, enerji ve teknoloji şirketlerini yenilenebilir enerji üretimi, sınır ötesi elektrik koridorlarının geliştirilmesi ve uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları konusunda bizimle çalışmaya davet ediyoruz. Bu enterkonneksiyonlar, enerji güvenliğini güçlendirecek, yeşil dönüşümü ilerletecek ve ülkeler arasında uzun vadeli ortaklıkları geliştirecek. Azerbaycan, bu hedef doğrultusunda ortaklarıyla çalışmaya hazır. Kardeş Türkiye'nin COP31 Başkanlığının işbirliğimizi güçlendireceğine ve yeni yatırım kararlarının alınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA
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