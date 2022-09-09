Sosyal medya gelirlerine RADAR! Bakan Nebati: Haksız kazanç elde eden 50 bin kişi tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanal ticaret ve sosyal medya gelirlerine yönelik incelemesini tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Youtube, Facebook ve Instagram gibi sosyal mecralar üzerinden kazanç elde eden 65 bin kişinin RADAR sistemi tarafından yakından izlendiğini ve 50 bin kişinin vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğinin tespit edildiğini belirtti. 3 bin 500 kişi için de doğrudan saha incelemesi başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün yaptığı yazılı açıklamada; Covid-19 salgınının da etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğü bu süreçte, sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetiminin önem arz ettiğini kaydetti.

"VERGİ KAYIPLARI DETAYLI İNCELENİP ANALİZ EDİLİYOR"

Nebati, E-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak suretiyle, Risk Analizi Genel Müdürlü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde inceleyip analiz ettiklerini vurguladı.

"3 BİN 500 KİŞİ İÇİN SAHA DENETİMLERİNE BAŞLANDI"

E-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri ve yenilikçi bir altyapı anlayışı ile kurulan RADAR sisteminin yakından izlendiğini belirten Bakan Nebati, "Elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz. Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirim içi oyun gelirleri, yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

50 BİN KİŞİ VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Vergilerini ödeyemeyenlerin belirlendiğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı, "Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı. Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yük ile mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak" diye konuştu.

"DİJİTAL GÖÇEBELER DE YAKIN TAKİBİMİZDE"

Nebati, oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendinin kayıt dışı ile mücadeleyi de hızlandırdığına vurgu yaparak, "E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor. Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı. Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebeler de kayıt dışı ile mücadelede Bakanlığımızın yakın takibinde yer alıyor. Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.