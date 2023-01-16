Bakan Nebati: 2023'te kişi başına gelirimiz 12 bin dolar seviyesini aşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 Yılı Hedefleri Programı'nda ekonomiye ilişkin konuştu. Nebati, "2022'de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı'nda konuştu. Bakan, enflasyondan kişi başı gelire ve EYT düzenlemesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"2023 YILINDA KİŞİ BAŞI GELİR 12 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Kişi başı gelirin artacağını belirten Nebati, "Yüksek büyüme performansımızın etkisiyle 2022 yılında kişi başına gelirimiz 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngörüyoruz. Ki bu, Orta Vadeli Program tahmininizin de üzerindedir. 2023 yılında da kişi başına gelirimiz inşallah daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Bir yılı aşkın bir süre evvel yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağımıza aldığımız Türkiye Ekonomi Modelini hayata geçirdik. Modelimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz politikaların sonuçlarını ve 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini tüm ayrıntılarıyla sizlerin kamuoyunun huzurunda değerlendirmek üzere sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Darphane Altın Sertifikası'na gösterilen teveccühün ardından 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına bugün çıkıyoruz. 2022 yılında altın rezervlerimizin 129 ton artırılmasına katkıda bulunduk. 2023 yılında da kişi başına gelirimiz inşallah daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacaktır. 2022 yılında 290,4 milyar TL vergi gelirinden vatandaşlarımız lehine vazgeçtik. 2022 senesinde toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira, bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti ve bunun sonucunda bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139,1 milyar lira oldu. Toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Böylece, bütçe öngörümüzden 139,3 milyar, OVP hedefimizden ise 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapatmış bulunuyoruz.

"VERGİDE DENETİMİ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Orta Vadeli Programda 131,4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunmuştuk. 2022 yılında sağladığımız yüksek bütçe performansıyla bu açığı telafi ettiğimiz gibi 171,8 milyar lira faiz dışı fazla vermeyi de başardık. Bu durum mutluluğumuzu ikiye katladı. Vergide denetimi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 1,1 milyon mükellefi analiz ve incelemeye tabi tuttuk. 2022 yılında doğalgazda mesken abonelerine yüzde 80, KOBİ abonelerine ise yüzde 69 oranında destek sağladık.

Elektrikte mesken abonelerini yüzde 60 sübvanse ettik. Ülkemizin vizyon projelerinden olan Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Bütçe sonuçları geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Şimdi de kamu maliyesinin en önemli göstergesi olan bütçe gerçekleşmelerini sizlerle paylaşacağım. Peşinen ifade edeyim; 2022 yılı bütçe sonuçları yüzümüzü güldürüyor. Geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Türkiye borsa performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştı. Böylece, Borsa İstanbul 2022'de dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı."